“H Φάρμα” - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: η πρωινή άφιξη και η γυμναστική (βίντεο)

Η άφιξη στην φάρμα της εντυπωσιακής καλλονής, προκάλεσε νέα “αναστάτωση” στους συμμετέχοντες.

Σε αποκλειστικά αποσπάσματα που προβλήθηκαν στο «Πρωινό», από το επόμενο επεισόδιο της «Φάρμας», που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής, παρακολουθήσαμε την πρωινή άφιξη στην φάρμα της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ως νέα παίκτρια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είδε τα ζώα, ενώ λίγο αργότερα έκανε γυμναστική μαζί με την Κυριακή Κατσογρεσάκη.

Δείτε εικόνες από το «Πρωινό», με τις πρώτες ώρες της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου στην «Φάρμα»:





