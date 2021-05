Αθλητικά

Οπαδικό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα

Το επεισόδιο σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, με θύμα έναν 17χρονο, ο οποίος υπέστη τραύματα.

Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην κεντρική πλατεία της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 17χρονο, ο οποίος υπέστη τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για άτομα ηλικίας 21 έως 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί τότε, ομάδα κουκουλοφόρων κινήθηκε εναντίον παρέας ανηλίκων. Κάποιοι πρόλαβαν να ξεφύγουν, εκτός από τον 17χρονο (σήμερα) που δέχθηκε χτυπήματα. Κατά τις ίδιες καταγγελίες, οι δράστες φώναζαν οπαδικά συνθήματα.

Την υπόθεση ερεύνησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.

