Νέα Υόρκη: Επίθεση με σφυρί κατά Ασιάτισσας (βίντεο)

Οι εικόνες της επίθεσης, ακόμα μίας που σημειώνεται κατά Ασιάτη στη Νέα Υόρκη, είναι σκληρές.

Επίθεση με σφυρί δέχθηκε ακόμα μία γυναίκα με ασιατική καταγωγή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Αστυνομία, που ανακοίνωσε ότι η άγνωστη της ζήτησε προηγουμένως από το θύμα να βγάλει τη μάσκα της.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, που καταγράφηκε η επίθεση που έλαβε χώρα την Κυριακή, λίγο πριν από τις 21:00, τοπική ώρα, η δράστης πλησίασε δύο γυναίκες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο, στο Μανχάταν, απαίτησε να βγάλουν τις μάσκες τους και χτύπησε τη μία στο κεφάλι.

Το θύμα, 31 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ράμματα, ενώ η δεύτερη γυναίκα, 29 ετών δεν φέρει τραύματα.

Η 31χρονη δήλωσε «σοκαρισμένη», εξηγώντας ότι ζει στη Νέα Υόρκη τα δύο τελευταία χρόνια. «Ποτέ δεν αντιμετώπισα κάτι τέτοιο», είπε, προσθέτοντας ότι, «αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στη ζωή της».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράστης με το σφυρί εξαφανίστηκε μετά την επίθεση και οι Αρχές την αναζητούν.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, δήλωσε «αηδιασμένος» από τη ρατσιστική επίθεση, την τρίτη που γίνεται κατά πολιτών με ασιατική καταγωγή το τελευταίο διάστημα στην πολιτεία. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατέψουμε τους ευάλωτους σε τέτοιες επιθέσεις πολίτες και να συλλάβουμε τους δειλούς δράστες που θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου», ανέφερε σε δήλωσή του.

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, εκατοντάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι, είχαν διαδηλώσει κατά του κύματος ρατσιστικών εγκλημάτων κατά ασιατών Αμερικανών πολιτών.

«Αν μισείς, να πας στο διάολο γιατί δεν αξίζεις να ζεις στη Νέα Υόρκη», είχε πει ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο στη διαδήλωση της Κυριακής.

Το απόγευμα του Σαββάτου ομάδα εφήβων στο Κουίνς, έσπρωξαν 15χρονο Ασιάτη, ενώ του φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και τρεις από τους δράστες στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δύο ακόμα αναζητούνται.

