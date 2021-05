Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Αισιοδοξία για το ερχόμενο καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του Smart Covid-19 Management. Οι κινήσεις της Ελλάδας και ο εμβολιασμός.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του Smart Covid-19 Management Group συμμετείχε, το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους, για την πρόοδο στις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού και για την ανάπτυξη του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, που θα διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ.Μητσοτάκης ανέλυσε τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της ελεγχόμενης και σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως το άνοιγμα των καταστημάτων λιανεμπορίου με τις μεθόδους click away και click-in-shop, η επαναλειτουργία της εστίασης σε ανοιχτούς χώρους και η επιτυχημένη αξιοποίηση των self-tests, η οποία έχει ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα της χώρας μας να εντοπίζει εγκαίρως κρούσματα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Σημείωσε ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν, ενώ προσέθεσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη την εμπειρία του περσινού καλοκαιριού, όταν υποδέχθηκε με ασφάλεια επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι ηγέτες στάθηκαν στη σημασία της πορείας των εμβολιασμών και της ανάγκης να πειστούν πολίτες που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται επιφυλακτικοί να εμβολιαστούν, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για το προσεκτικό άνοιγμα δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη στις χώρες τους.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις.

Ειδήσεις σήμερα:

Marfin: 11 χρόνια από την τραγωδία

Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές

Κορονοϊός – Κάλυμνος: Σε καθολικό lockdown από σήμερα