Ναταλία Γερμανού στο “Πρωινό”: η “ρετσινιά” για τους μικρότερους και οι 4 έρωτες (βίντεο)

Τι λέει η παρουσιάστρια και στιχουργός για τον Φρέντυ Γερμανό, τις σχέσεις της και τον δεσμό που έχει αυτήν την περίοδο.

Για την σχέση της Μαρίας Ιωαννίδου με τον Γιώργο Κιμούλη, το διάστημα που ήταν παντρεμένη με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, μίλησε στο «Πρωινό» η Ναταλία Γερμανού, λέγοντας ότι το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να διαπιστώσει ήταν σε ποιο χρονικό σημείο υπήρξε αυτή η σχέση, ενώ όπως ανέφερε, άκουσε και την Μαρία Ιωαννίδου να λέει ότι ο δεσμός αυτός υπήρξε σε μια περίοδο που υπήρξε ένα «κενό» στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό».

Σε ότι αφορά την προσωπική της ζωή, η Ναταλία Γερμανού είπε ότι «από τα 30 μέχρι τα 45 χρόνια μου, η προσωπική μου ζωή ήταν “καμπριολέ”, δεν προσπάθησα να την προφυλάξω. Θα έλεγα ότι το παράκανα. Μαζί με αυτό, με συνοδεύει η ρετσινιά ότι “πάω με μικρότερους”».

Όπως ανέφερε, πέρασε μια περίοδο που ήταν μόνη με τον εαυτό της και έκανε την κριτική της για όσα είχαν περάσει, ενώ, όπως είπε αυτήν την περίοδο έχει σχέση, την οποία θέλει να διατηρήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ερωτηθείσα από τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι στην ζωή της έχει ερωτευτεί τέσσερις φορές, άνδρες που την έλκυσαν για διάφορους λόγους, ενώ όπως σημείωσε τώρα θέλει από τον άνδρα που είναι δίπλα της να την κάνει να γελάει και να περνάει όμορφα μαζί του.

Ακόμη, είπε στο «Πρωινό» ότι θα την ενδιέφερε να κάνει βραδινή εκπομπή στην τηλεόραση, λέγοντας ότι στην πρώτη απόπειρα που έκανε προ ετών στον ΑΝΤ1, «ήμουν άγουρη, ακόμη δεν ήμουν έτοιμη» για αυτό.





