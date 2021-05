Οικονομία

IOBE: Σε υψηλό έτους ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από την βιομηχανία. Αναλυτικά τα στοιχεία.

Ενισχύθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε στις 97,9 μονάδες, έναντι 96,9 μονάδων τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2020.

Επίσης, καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τη βιομηχανία όπου υπάρχει ανεπαίσθητη υποχώρηση, με τους υπόλοιπους τομείς να εισπράττουν ήδη τα πρώτα οφέλη από την επανέναρξη των δραστηριοτήτων και την επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων, προσδοκώντας το άνοιγμα του τουρισμού. Παράλληλα, βελτιώθηκε σημαντικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συνεχίζεται, έτσι, η άμβλυνση της απαισιοδοξίας που ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες, καθώς γίνονται βήματα σταδιακής επανεκκίνησης τμημάτων της οικονομίας σε αναστολή, αλλά και της κοινωνικής ζωής.

Όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ «η επιταχυνόμενη πρόοδος στη διαδικασία εμβολιασμού, οι διευρυμένες δυνατότητες ανίχνευσης του ιού, τα ηπιότερα επιδημιολογικά δεδομένα από το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου, και η αναμενόμενη μερική ή πλήρης άρση περιορισμών στην κατανάλωση και την επιχειρηματική λειτουργία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (τουρισμός, διαπεριφερειακές μετακινήσεις, εστίαση), δημιουργούν ένα σαφώς θετικότερο κλίμα στην οικονομία, ενισχύοντας τις προσδοκίες επιστροφής τους επόμενους μήνες σε συνθήκες «κανονικότητας». Το πώς θα εξελιχθούν οι προσδοκίες στην οικονομία στο επόμενο διάστημα, θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό και τα χαρακτηριστικά της ανάκαμψης μαζί με τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης που ισχύουν εδώ και περίπου ένα έτος. Η επαναφορά σημαντικών τομέων της οικονομίας στα επίπεδα πριν από την πανδημία δεν θα είναι αυτόματη, ούτε σίγουρη, και σε αυτή την πορεία εξεύρεσης νέας ισορροπίας πολλές θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν, ενώ και οι αποφάσεις οικονομικής πολιτικής θα αποκτούν μεγάλη κρισιμότητα. Συνολικά, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία θα είναι η ανάκαμψη που αναμένεται καθώς θα υποχωρεί η πανδημία να μετουσιωθεί σε μεσοπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη».

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία , το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση? ενισχύθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διογκώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν ήπια.

, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση? ενισχύθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διογκώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν ήπια. στις κατασκευές , οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή αμβλύνθηκαν ελαφρά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν.

στο λιανικό εμπόριο , οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, με? το ύψος των αποθεμάτων να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, όμως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή των πωλήσεων είναι πολύ αισιόδοξες.

στις υπηρεσίες , οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και τη ζήτηση παραμένουν αρνητικές, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, όμως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της ζήτησης είναι ακόμα πιο θετικές

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται σημαντικά, όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και ενισχύεται η πρόθεση για αποταμίευση