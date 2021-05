Πολιτική

Μετακινήσεις – Πελώνη: έρχεται απελευθέρωση των υπερτοπικών

Πότε αναμένεται να ανοίξουν οι μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια και πότε να καταργηθεί το sms.

«Στις 15 Μαΐου που θα ανοίξει ο τουρισμός θα ανοίξουν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας για τα επόμενα βήματα στην άρση του lockdown.

Σε δηλώσεις της στο ΣΚΑΪ, η κυβερνητική εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι, μέχρι τότε τα μέτρα παραμένουν ως έχουν.

Σχετικά με την κατάργηση των sms είπε πως μετά τις 15 Μαΐου «θα δούμε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να επανεξεταστεί», επισημαίνοντας ότι, το θέμα θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σχετικά με το άνοιγμα των παιδικών σταθμών, είπε ότι, το άνοιγμά τους δεν θα συζητηθεί προς το παρόν, αφού «δεν είναι δυνατόν να γίνουν self test στα παιδιά, καθώς είναι πολύ μικρά και δεν φορούν και μάσκες».

Όσο αφορά τους εμβολιασμούς, παρατήρησε ότι επιταχύνουμε, αναφέροντας ότι, από εδώ και στο εξής θα γίνονται περίπου 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα.

Ερωτηθείσα αν θα ανοίξει η πλατφόρμα για επιλογή εμβολίου, είπε ότι θα εξεταστεί, όμως «δεν είναι της παρούσης».

Η κα Πελώνη σχολίασε, επίσης, τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας.

«Οι δηλώσεις αυτές δεν βοηθούν στην εμπέδωση ενός καλού κλίματος στις διμερείς σχέσεις. Αυξάνει την ένταση όποιος δεν έχει το δίκιο με το μέρος του. Η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης ενοχλεί», είπε, τονίζοντας ότι, «οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να μένουν ανοικτοί, ειδικά όταν υπάρχουν εντάσεις».

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα sms

Για «μπάχαλο» με τα SMS και για «εμπαιγμό» των πολιτών, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του. «Μετά την κυνική ομολογία Γεραπετρίτη ότι η κυβέρνηση διατηρεί την απαξιωμένη ανοησία του SMS για να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες, ο κ. Γεωργιάδης σήμερα ανακοίνωσε πως θα εισηγηθεί την κατάργηση του SMS για το λιανεμπόριο και την ίδια ώρα η κα Πελώνη παρέπεμψε την "επανεξέταση" μετά τις 15 Μαΐου», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Το μπάχαλο και ο εμπαιγμός των πολιτών από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται κάθε μέρα», προσθέτει.

