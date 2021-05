Οικονομία

Αναστολές Μαΐου: Το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλο έναν μήνα θα εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω πανδημίας. Οι ημερομηνίες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Για άλλο έναν μήνα θα εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω πανδημίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 6 Μαΐου. Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν οι ημερομηνίες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», αλλά και στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων επιδοτούμενης εργασίας.



Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:

Πέμπτη 6 Μαΐου: Στις 12:00 το μεσημέρι ανοίγει το σύστημα «Εργάνη» για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο.

Για το χρονικό διάστημα 6-12 Μαΐου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον Μάιο είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό αυτό διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως 12 Μαΐου 2021.

Από τις 13 Μαΐου οι επιχειρήσεις - εργοδότες να μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.

Επισημαίνονται τα εξής:

Επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού και λοιπές επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την επικράτεια, θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31η/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε τυχόν επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας. Επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου σε περιοχές πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους με ραντεβού (click inside), θεωρούνται κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31η/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας. Ισχύουν όμως κριτήρια επιλεξιμότητας για όσες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου θεωρούνται πληττόμενες. Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31η/1/2021. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, οι οποίες επιτρέπεται να λειτουργήσουν από 3-5-2021, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία, ισχύει ότι οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο.

Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31η/1/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Γενικότερα, ισχύει ο κανόνας της αναστολής εργασίας μόνο σε εργαζόμενους με πάνω από 16 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συνεπώς για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Έως και τις 10 Μαΐου παρατείνεται το δικαίωμα υποβολής δηλώσεων για ένταξη στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Από 5 έως 7 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Αφορά μόνο πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάστρα – Σύζυγος 44χρονης: Δεν τα ρίχνω στο εμβόλιο, αλλά αν δεν κάνει, πετάξτε το

Πατέντες εμβολίων: Ο Μπάιντεν στηρίζει την κατάργησή τους

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ