Πολιτική

Βάσος Λυσσαρίδης: Η Κύπρος αποχαιρέτισε τον ιστορικό ηγέτη της ΕΔΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του ιστορικού ηγέτη της ΕΔΕΚ.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και ο λαός της Κύπρου αποχαιρετά σήμερα τον Βάσο Λυσσαρίδη, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Απριλίου σε ηλικία 101 ετών.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Χρυσόστομο Β’ στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο Λευκωσίας Κύπρου.

Τον επικήδειο εκφώνησε συγκινημένος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενώ το φέρετρο είχε εισέλθει στο ναό εν μέσω χειροκροτημάτων.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά παραβρέθηκε σήμερα στην κηδεία του ιστορικού ηγέτη της ΕΔΕΚ. Στη δήλωσή της τόνισε:

«Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε σήμερα τον Βάσο Λυσσαρίδη, τον αγαπημένο μας γιατρό σύντροφο και συνοδοιπόρο σε όλους τους κοινούς αγώνες για την Κύπρο και την Ελλάδα, για την αλλαγή, για την πρόοδο και την ευημερία. Για όλα όσα αγωνιζόμαστε και σήμερα. Για την Κύπρο που υφίσταται ακόμη και σήμερα τις συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, αλλά και τις νέες τουρκικές προκλήσεις για διχοτόμηση. Προκλήσεις που δεν πρόκειται να περάσουν, γιατί είναι κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ και βρίσκουν την αντίδραση του συνόλου της διεθνούς κοινότητας. Μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση είναι αυτή της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων. Λύση που να μπορεί να αποδεχθεί ο Κυπριακός λαός. Στην πρόσφατη άτυπη πενταμερή στη Γενεύη δεν σημειώθηκε πρόοδος εξαιτίας των θέσεων της τουρκικής πλευράς. Εμείς, όμως, ενθαρρύνουμε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κύπρου. Θα θυμόμαστε πάντα τον Βάσο Λυσσαρίδη με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία του η μνήμη».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατριό για βιασμό της κόρης του

Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγησή του

Μετακινήσεις – Πελώνη: έρχεται απελευθέρωση των υπερτοπικών