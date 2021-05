Κοινωνία

Τροχαίο στο Περιστέρι: Πέθανε ο ειδικός φρουρός

Τα τραύματά του ήταν εκτεταμένα και ο άτυχος νέος έφυγε από την ζωή.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ειδικός φρουρός ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο Περιστέρι.

Τα τραύματά του ήταν εκτεταμένα και ο άτυχος νέος έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί.

Ο νεαρός ήταν άνδρας της ομάδας ΔΡΑΣΗ, και επέστρεφε σπίτι του όταν ένα διερχόμενο όχημα παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και «καρφώθηκε» στο όχημα του άτυχου αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον βαριά.

Ο ειδικός φρουρός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να σώσουν τη ζωή του, όμως δεν τα κατάφερε.

