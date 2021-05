Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών: Μη αποδεκτή η πίεση της Ελλάδας κατά των ανθρώπων μας

Επίσκεψη στη Μακεδονία και τη Θράκη πραγματοποιεί ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Εξωτερικών Γιαβούζ Σελίμ Κιράν.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη ιδιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Θράκη.

Ο Τούρκος αξιωματούχος επισκέφθηκε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ και επίσης το Γενί Τζαμί, ενώ με βάση το πρόγραμμα αναμένεται να ξεναγηθεί στα αξιοθέατα της Άνω Πόλης.

Σε ανάρτησή του στο twitter, από τη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επίσκεψη, ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν ανέφερε:

«Συναντήθηκα με εκπροσώπους της Τουρκικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθεριά της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες. Είμαστε πάντα κοντά στους δικούς μας ανθρώπους που διατηρούν την ταυτότητα και τη θρησκεία τους απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. Ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας στους δικούς μας ανθρώπους στην Ελλάδα από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Δημοκρατίας μας. Εργαζόμαστε ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας, υπό το μότο "ειρήνη στο σπίτι μας, ειρήνη στον κόσμο"».

