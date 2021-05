Κοινωνία

Έγκλημα στα Καλύβια: νέα αναβολή στην απολογία του δράστη (εικόνες)

Τι είπε ο καθ΄ ομολογία του δολοφόνος για τα λεφτά και τα «μάγια» που του όπλισαν το χέρι.

Του Κώστα Τάτση

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί πήρε ο κατηγορούμενος για την δολοφονία του υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, τον περασμένο Δεκέμβρη. Οι δικηγόροι του ζήτησαν την αναβολή της απολογίας προκειμένου να μελετήσουν την δικογραφία.

Ο καθ’ ομολογία του δράστης, σκότωσε τον 60χρονο για μια διαφωνία στα κοινόχρηστα και την εμμονή ότι το θύμα και η σύζυγος του, του έκαναν μάγια.

Μια ασήμαντη αφορμή που στο μυαλό του δολοφόνου γιγαντώθηκε και ήταν αυτή που τον έκανε να σηκώσει το πιστόλι και να εκτελέσει την προπαραμονή των Χριστουγέννων τον 60χρονο υπάλληλο του Κέντρου Υγείας Καλυβίων.

Ο 32χρονος αποδέχθηκε τις πράξεις του, είπε ότι το όπλο το προμηθεύτηκε από το Μενίδι και ότι τον σκότωσε γιατί πίστευε ότι τον έκλεβε στα κοινόχρηστα, ενώ του έκανε και μάγια, τα οποία λύθηκαν μετά την δολοφονία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, στιλέτο και 31 φυσίγγια.?

