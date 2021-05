Life

Bruce Willis και Demi Moore έγιναν... πεθερικά - Ποιον αρραβωνιάστηκε η κόρη τους (εικόνες)

Ποιος ειναι ο εκλεκτός της καρδιάς της Tallulah Willis.

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα για την 27χρονη κόρη του Bruce Willis και της Demi Moore, Tallulah Willis καθώς πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι αρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της Dillon Buss.

Ο εκλεκτός της καρδιάς της που είναι σκηνοθέτης στο επάγγελμα ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram την Τρίτη μερικές φωτογραφίες με την αγαπημένη του και ανακοίνωσε ότι είναι πλέον αρραβωνιασμένοι.

