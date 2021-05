Κοινωνία

Χίος - ΒΙΑΛ: πρόσφυγας νεκρός με δαγκωματιές από ποντίκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:

"Νεκρός βρέθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου 2021 στις 12:00 Σομαλός μετανάστης ετών 28 στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν συμπατριώτες του, οι οποίοι και ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία.

Ο στρατιωτικός γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός τουλάχιστον για 10 - 12 ώρες, ενώ παρατήρησε ότι είχε δύο πληγές, στο αυτί και στο αριστερό χέρι, πιθανότατα από δάγκωμα ποντικού.

Έχει ήδη αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς δεν παρατηρήθηκαν πουθενά μώλωπες, κακώσεις, ή πληγές από αιχμηρό αντικείμενο.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πέθανε από εισρόφηση και τα ακριβή αίτια θανάτου θα γίνουν γνωστά μετά από την νεκροψία που θα διενεργηθεί".





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων

Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγησή του

Αναστάσιος Τσάκος: Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία του Έλληνα αστυνομικού