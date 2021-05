Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η επίσημη αιτία του θανάτου του

Τα βρετανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν την επίσημη αιτία θανάτου του.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από τη ζωή στις 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών και ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στην Μεγάλη Βρετανία.

Μετά απο τόσες ημέρες, στα βρετανικά ΜΜΕ έγινε η αποκάλυψη για την επίσημη αιτία θανάτου του.

Το πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ υπέγραψε ο επικεφαλής του ιατρικού προσωπικού του παλατιού, Σερ Χιού Τόμας.

