Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Self test: Γονέας αρνητής έκανε αγωγή σε Διευθύντρια Λυκείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γονέας μαθητή Λυκείου έκανε αγωγή στη διευθύντρια του σχολείου του παιδιού του, αρνούμενος να υποβληθεί ο ανήλικος σε self test.

Αγωγή κατατέθηκε εναντίον διευθύντριας Γενικού Λυκείου των Χανίων από γονέα μαθητή, ο οποίος αρνείται τη διενέργεια self-test στο παιδί του, γεγονός που, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπει στο μαθητή την είσοδό του στο σχολείο.

Παρόμοια περιστατικά, μεμονωμένα, έχουν προηγηθεί σε άλλα σχολεία πόλεων της χώρας (Ρέθυμνο, Λάρισα κ.ά.), αναδεικνύοντας ότι μια υπαρκτή, αλλά μειοψηφική, μερίδα γονέων, επικαλούμενη την «τήρηση του Συντάγματος» στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς με απειλές και μηνύσεις.

Αναλυτικά το σχόλιο της ΕΛΜΕ Χανίων επί του θέματος:

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και θα υπερασπιστούμε κάθε συνάδελφο/συναδέλφισσα που γίνεται αποδέκτης τους· όχι μόνο γιατί χρησιμοποιούν ως μέσο τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση εναντίον μας, αλλά και επειδή εμφορούνται από άκρως ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές θεωρίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη σκέψη πρώτα και κύρια των μαθητών μας. Άλλωστε, στην ανάπτυξη τέτοιων θεωριών ζωτικό χώρο έδωσαν οι παλινωδίες και οι κραυγαλέες αντιφάσεις της κυβέρνησης στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, καθώς το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να αποτινάξει τις ευθύνες από πάνω της και να τις μεταθέσει στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν και τα self-test, τη στιγμή που η όλη διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται με κρατική ευθύνη (rapid tests από κλιμάκια του ΕΟΔΥ) σε εβδομαδιαία βάση μέσα στα σχολεία.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας (συνδικαλιστική, πολιτική και νομική) στη συναδέλφισσα που διώκεται. Δεν θα επιτρέψουμε οι εκπαιδευτικοί να λογοδοτούμε για ευθύνες που έτσι κι αλλιώς δεν μας αναλογούν. Δεν θα αφήσουμε στο απυρόβλητο με τη σιωπή ή την ανοχή μας την κυβέρνηση και τις επιλογές της που έχουν κοστίσει τη ζωή και την υγεία χιλιάδων συνανθρώπων μας, ανάμεσά τους εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ θα συνεχίσει στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης για ανοιχτά, ασφαλή σχολεία, με δημόσια δωρεάν ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά, σε κοινό μέτωπο με τους μαθητές και τους γονείς τους.»

Πηγή: zarpanews.gr