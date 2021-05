Life

“Η Φάρμα”: Η αποχώρηση έκπληξη, η Τσαμπά και το ποσοστό τηλεθέασης

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στους τηλεθεατές το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου & την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες – αγρότες τα έδωσαν όλα!

Το ριάλιτι περιπέτειας, κατέγραψε μέσο όρο 17,1%, στο δυναμικό κοινό 18-54. Τις υψηλότερες επιδόσεις του τις σημείωσε στους άνδρες 25-44, με μέσο όρο και για τις δυο ημέρες 22% ενώ και στις γυναίκες 25-44 έφτασε το 17,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή του Πάσχα η «Φάρμα» ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 19,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 8,2 μονάδες.

Τη «Φάρμα» παρακολούθησαν έστω και για 1’ λεπτό, 2.282.408 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Οι παίκτες πέρασαν μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, δύσκολες δοκιμασίες, συμμαχίες, αντιπαλότητες, αλλά και μια γιορτή που… χτύπησε κόκκινο! Το κέφι άναψε με τα τραγούδια της Γωγώς Τσαμπά, η οποία επειδή δεν μπορούσε να είναι στη Φάρμα είχε γράψει όλο το μουσικό της πρόγραμμα, στο στούντιο, ειδικά για το πασχαλινό γλέντι των αγροτών.

Υπήρχαν, όμως, και ιδιαίτερες, συγκινητικές στιγμές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των παικτών, μέσω βίντεο, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος επέλεξε ως Υπηρέτες τον Κώστα Γκρέκα και τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν, γι’ άλλη μια φορά, ως δημοφιλέστερο παίκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν να φτιάξουν έναν κομποστοποιητή, να φτιάξουν το δικό τους αλεύρι με πετρόμυλο, να βάψουν αυγά με φυσικό τρόπο (κρεμμυδόφλουδες), να φτιάξουν λαμπάδες από κερί, τσουρέκια και μαγειρίτσα για το βράδυ της Ανάστασης. Επίσης, έπρεπε να κάνουν γενική καθαριότητα. Οι παίκτες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Αποστολή και ο Επιστάτης τους έδωσε το Έπαθλο που ήταν η επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους, μέσω βίντεο, αλλά και ένα γιορτινό τραπέζι.

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ του Κώστα Γκρέκα και του Βασίλη Μαντζουράνη, ο οποίος συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα 4 Αγωνίσματα (δεν χρειάστηκε να γίνει το 5ο) και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Την Παρασκευή 7 Μαΐου, οι αγρότες – παίκτες θα υποδεχτούν ένα νέο πρόσωπο, την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

