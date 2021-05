Life

Τροφές για φυσική αποτοξίνωση

Μάθε ποια τρόφιμα δεν πρέπει να λείπουν από ένα διαιτολόγιο αποτοξίνωσης.

Μετά την διατροφική «υπερφόρτωση» ας μάθουμε τις 5 καλύτερες τροφές που βοηθούν τον οργανισμό μας να ενισχύσει τους φυσικούς μηχανισμούς αποτοξίνωσής του.

Νερό και αφεψήματα

Η πρόσληψη υγρών είναι απαραίτητη, ώστε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να διώξει τις περιττές τοξίνες.

Καφές

Ο καφές έχει συσχετιστεί με ενεργοποίηση της φυσικής μας αποτοξίνωσης, τόσο γιατί αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου όσο και γιατί ενισχύει τους μηχανισμούς διούρησης και αποβολής των περιττών τοξινών. Μελέτες τελευταία συνδέουν την κατανάλωσή του με καθαρισμό του ήπατος από το λίπος. Προτίμησε είδη καφέ που δεν απαιτούν μεγάλα ποσά ζάχαρης και γάλακτος, όπως ο ελληνικός.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Είναι πλούσια σε νερό, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά συστατικά. Φυσική αποτοξίνωση χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν νοείται. Προτίμησε σπιτικές σούπες λαχανικών, για ακόμη μεγαλύτερη πρόσληψη υγρών.

