Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: στη “φαρέτρα” μας και το εμβόλιο Johnson & Johnson

Τα πλεονεκτήματα και οι παρενέργειες του εμβόλιου Johnson & Johnson σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών

"Η σελίδα γύρισε. Η επιφυλακτικότητα για τα εμβόλια αντικαταστάθηκε από την εμπιστοσύνη" τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, επισημαίνοντας την αθρόα προσέλευση των πολιτών, και κυρίως των νέων στα εμβολιαστικά κέντρα.

Στη συνέχεια η Μαρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στην "πρεμιέρα" στη χώρας μας του μονοδοσικού εμβολίου της εταιρείας Johnson & Johnson.

Τα χαρακτηριστικά του εμβολίου

Έχει αποδειχτεί ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson ή «Ad26.COV2.S», είναι κατά 66,9% αποτελεσματικό σε μια συνεχιζόμενη κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό άνω του 80% για την πρόληψη της σοβαρής νόσου, άνω του 90% για την πρόληψη της νοσηλείας σε νοσοκομείο και φτάνει το 100% για την πρόληψη των θανάτων.

Η προστασία του εμβολίου με τη μία δόση αρχίζει ύστερα από 14 ημέρες, ενώ η αποτελεσματικότητά του, όπως έχει φανεί, έναντι των σοβαρών επιπτώσεων της νόσου COVID-19, εκδηλώνεται μετά τις 28 ημέρες, ενώ μετά τις 49 ημέρες προστατεύει σχεδόν πλήρως και από τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και από τον θάνατο.

Οι παρενέργειες

Οι πιο συχνές παρενέργειες που μπορεί να παρουσιάσει, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, είναι:

Πόνος ή ευαισθησία στο σημείο της ένεσης,

ερυθρότητα,

οίδημα και

πυρετός.