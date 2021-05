Οικονομία

Μητσοτάκης στους “FT”: Θα ιδιωτικοποιηθούν μερικώς οι επικουρικές συντάξεις

Ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στον στον δημοσιογράφο Ben Hall. Τι είπε για το εργασιακό νομοσχέδιο, το άνοιγμα του Τουρισμού και την εξέλιξη της πανδημίας.

Στην προαναγγελία της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ben Hall στο πλαίσιο του συνεδρίου The Global Boardroom της εφημερίδας «Financial Times».

«Ναι, μία δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που πρέπει να γίνει και αφορά το σύστημα των επικουρικών συντάξεων, το οποίο θέλουμε μερικώς να ιδιωτικοποιηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επιχειρηματολογώντας για την συγκεκριμένη απόφαση: «Αυτό που εξηγούμε στους νέους είναι ότι θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά την επικουρική σύνταξή τους. Είναι καλύτερο να γνωρίζεις πόσα χρήματα βάζεις στην άκρη για τη σύνταξή σου. Έτσι, προχωρώντας σταδιακά, δημιουργείται και μία επιπλέον δεξαμενή χρημάτων που θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Σε πρώτη φάση θα είναι μικρή αλλά σε βάθος 10, 20 ετών, θα έχει σαφώς μεγαλύτερο αποτύπωμα».

Σε ότι αφορά το εργασιακό νομοσχέδιο παραδέχτηκε ότι ενδέχεται να έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. «Προωθούμε τώρα μεταρρύθμιση στα εργασιακά, κάποιοι ενδέχεται να πουν ότι ίσως επιφέρει πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Εγώ δεν το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας μας είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους ώστε οι εργοδότες τους να μην μπορούν να τους στείλουν email ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα. Να έχουν το δικαίωμα να αποσυνδέσουν τις συσκευές τους. Πρέπει να τους δώσουμε, με προϋπόθεση ότι γίνεται κατόπιν συνεννόησης, μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή του χρόνου τους και στο να βρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής», τόνισε ο πρωθυπουργός

Μιλώντας για το άνοιγμα του Τουρισμού εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορεί κάποιος να επισκέπτεται τη χώρα μας. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «δεκτοί» χωρίς περιορισμούς θα γίνονται οι τουρίστες που έχουν εμβολιαστεί είτε με το Ρώσικο είτε με το Κινέζικο εμβόλιο. «Η Ρωσία είναι μια σημαντική αγορά για εμάς. Από τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας θεωρούμε πως το ρωσικό εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Βεβαίως δεν έχει εγκριθεί από τον EMA, γι’ αυτό και δεν χορηγούμε το εμβόλιο, σε απόλυτη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά τις προμήθειες, αλλά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στο να υποδεχτούμε στην Ελλάδα τουρίστες που έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο Sputnik», σημείωσε.

Σε ότι αφορά την εξελιξη της πανδημίας ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι θα σημειωθεί δραστική βελτίωση της κατάστασης τον επόμενο μήνα και θεωρώ πως αυτή θα είναι η τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, καθώς ο ρυθμός εμβολιασμών επιταχύνεται. «Έχουμε χορηγήσει πάνω από 3,2 εκατομμύρια δόσεις στην Ελλάδα. Αναμένουμε πως σήμερα θα φτάσουμε σε αριθμό ρεκόρ, πιθανότατα κοντά στους 100.000 εμβολιασμούς ανά ημέρα. Και καθώς θα λαμβάνουμε περισσότερα εμβόλια τους μήνες Μάιο και Ιούνιο θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τα εμβόλια σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό μας σχετικά σύντομα», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως «οι εντάσεις μπορούν να τελειώσουν αν συμφωνήσουμε ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσα από ένα πλαίσιο με επίκεντρο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου». Σημείωσε, δε, πως «καταστήσαμε σαφές στους Ευρωπαίους εταίρους μας πως ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία είναι κάτι που αφορά και την Ευρώπη» και υπογράμμισε πως στην γειτονική χώρα προφέρεται μία θετική ατζέντα, αλλά με προϋποθέσεις και αιρεσιμότητα, αν η Τουρκία επιστρέψει στην αναθεωρητική εξωτερική πολιτική.

