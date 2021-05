Οικονομία

Σκαρμούτσος για εστίαση: οι πελάτες πρέπει να καταλάβουν την ευθύνη τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες συμπεριφορές των προηγούμενων ημερών προβληματίζουν τους επιχειρηματίες. Τι λέει ο σεφ στον ΑΝΤ1, για την τάση και τις πληρότητες των μαγαζιών.

«Ήταν δύο ημέρες γεμάτες ένταση, γιατί υπήρχε το “δεν ξέρω τι θα γίνει” και σε εμάς και τους εργαζομένους μας», είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο σεφ, που παρουσιάζει την εκπομπή «Γειτονιές στο πιάτο», στον ΑΝΤ1, σημείωσε «αυτό που είδαμε ήταν ότι ο κόσμος ήταν χαλαρός. Δεν υπήρξε μεγάλο θέμα με τις προμήθειες, το λέω επειδή ακούστηκε και αυτό, παρότι ανοίξαμε την Δευτέρα του Πάσχα, καθώς και οι προμηθευτές μας έχουν καιρό να δουλέψουν και είπαμε ότι μαζί θα το κάνουμε και αυτό».

«Υπάρχει ένα θέμα με το ωράριο, διότι αυτό μας στερεί κάποιον τζίρο. Ο κόσμος ερχόταν 20:30-20:45, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα παραγγείλει λιγότερα και θα βιαστεί, άρα δεν θα το απολαύσει. Η Κυβέρνηση έχει πει ότι θα δει το θέμα του ωραρίου και μακάρι να πάει το ωράριο μέχρι τις 00:00 ή μέχρι τη 01:00», προσέθεσε.

Όπως είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, «Ο κόσμος ξεχνάει ότι δεν είναι το άνοιγμα της εστίασης, ίδιο με το περσινό άνοιγμα. Πέρσι είχαμε 10 κρούσματα και τώρα έχουμε 2000 και 1700 κρούσματα. Είμαστε σερβιτόροι και εστιάτορες και όχι αστυνομικοί. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει την κοινωνική ευθύνη του έναντι όλων μας».

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε ότι «πολλοί πελάτες προσπαθούν να μπουν στα εστιατόρια χωρίς μάσκες ή δεν φορούν μάσκες όταν σηκώνονται να πάνε στην τουαλέτα ή σε κάποιο άλλο τραπέζι, άλλοι μετακινούν τις καρέκλες τους και τις φέρνουν πιο κοντά από ότι λένε τα μέτρα ή παρέες κλείνουν διπλανά τραπέζια και εκεί δεν τηρούνται όλα τα μέτρα».

Ο σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίου είπε ότι τα μηνύματα των πρώτων ημερών λειτουργίας της εστίασης είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν την τάση του κόσμου, ενώ είπε ότι ο κόσμος της εστίασης περιμένει τα χρήματα από τα κρατικά προγράμματα για την επανεκκίνηση της Εστίασης, καθώς πολλοί επιχειρηματίες δεν είχαν χρήματα για προμήθειες και δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ανοίξουν τα μαγαζιά τους.

Σε ότι αφορά την μουσική, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε ότι δεν αντιλήφθηκε να συνιστά πρόβλημα, αναφέροντας ότι στην Ευρώπη δημιουργείται τάση να μην υπάρχει μουσική στα εστιατόρια, ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν περισσότερο το φαγητό τους.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Marfin: Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ

Τσίπρας για τουρισμό: Επανεκκίνηση με υγειονομική ασφάλεια και οικονομική βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις

Προαστιακός: Στάση εργασίας την Πέμπτη