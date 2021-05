Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Μοιρασιά στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Οι “ερυθρόλευκοι” κατέβηκαν με τα δεύτερα, αλλά η… “παράδοση” δεν άλλαξε αφήνοντας πικραμένους τους “κιτρινόμαυρους”.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς που τα είχε όλα - δοκάρια, χαμένο πέναλτι, σημαντικές ευκαιρίες - Άρης και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των Play Off της Super League. Με τυχερό γκολ του Δημήτρη Μάνου (14’) προηγήθηκε η ομάδα του Άκη Μάντζιου, ισοφάρισαν με τον Κώστα Φορτούνη (82’) οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας και δύο δοκάρια νωρίτερα, με τον Μπρούνο Γκάμα να έχει άστοχο πέναλτι και δοκάρι στο φινάλε για τους γηπεδούχους!

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρέταξε με πολλές αλλαγές την ομάδα του, ωστόσο μόλις στο 3’ οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ. Ο Μοχάμεντ Ντρέγκερ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Γιόχαν Μπεναλουάν και σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του εξουδετερωμένου Χουλιάν Κουέστα.

Κι αφού δεν σκόραραν οι φιλοξενούμενοι, το έκανε ο Άρης στο 11’, έπειτα από φάση διαρκείας: ο Λούκας Σάσα βρήκε τον Μάνο, το πλασέ του οποίου σταμάτησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με την μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του Έλληνα φορ και να περνάει - εν τέλει - εξ ολοκλήρου τη γραμμή του τέρματος, για το 1-0! Ο Ολυμπιακός στάθηκε εκ νέου άτυχος στο 19’, όταν ο Γιαν Εμβιλά βρήκε όμορφα του Ούγκο Κάιπερς, αλλά στο τελείωμα του Βέλγου φορ - και πάλι - οι «κίτρινοι» σώθηκαν από το αριστερό δοκάρι, με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν να διώχνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Η άστοχη κεφαλιά του Κάιπερς στο 35’ ήταν η τελευταία καλή φάση σε ένα «γεμάτο» πρώτο ημίχρονο.

Και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, μόνο που ο Κουέστα πρόλαβε με τα πόδια τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς στο 52’, έπειτα από την κάθετη πάσα του Τιάγκο Σίλβα. Ο Σέρβος πλάγιος επιθετικός των «ερυθρόλευκων» δεν σημάδεψε καθόλου καλά στο 61’ ενώ τέσσερα λεπτά μετά και το σουτ του Τιάγκο Σίλβα ήταν άστοχο, στην προσπάθεια των φιλοξενούμενων να ισοφαρίσουν.

Στο 71’, ο Σαντέ Σίλβα έδωσε στον Λούκας Σάσα, το σουτ του οποίου πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη, στη σπουδαιότερη ευκαιρία του Άρη στο δεύτερο 45λεπτο. Εν τέλει, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 82’ με τον Φορτούνη που πλάσαρε τον Κουέστα έπειτα από τη συνεργασία του με τον Αχμέντ Χασάν.

Ο Αιγύπτιος φορ, μάλιστα, θα μπορούσε να σκοράρει κι ο ίδιος ένα λεπτό αργότερα, αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας των Θεσσαλονικέων ήταν σε ετοιμότητα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε, ο Ματέο Γκαρσία ανατράπηκε από τον Τιάγκο Σίλβα εντός περιοχής, με τον Γκάμα να αστοχεί στην εσχάτη των ποινών! Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Πορτογάλος εξτρέμ σημάδεψε το δοκάρι του Τζολάκη, σε ένα δραματικό φινάλε.

Ο Άρης έχασε - ακόμα μία - ευκαιρία να «κλειδώσει» το εισιτήριο για το Conference League αλλά και να κερδίσει, επιτέλους, τον Ολυμπιακό έπειτα από 17 ματς (τρεις ισοπαλίες τα μοναδικά θετικά αποτελέσματα). Από την πλευρά τους, οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν με επιτυχία την προετοιμασία τους για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Δεληζήσης (39’ Ρόουζ), Μπεναλουάν, Τζέγκο (79’ Ματέο), Σάσα, Μαντσίνι, Γκάμα, Μπερτόγλιο (69’ Σίλβα), Μάνος (69’ Ματίγια), Μαντσίνι (80’ Ιωάννου).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ντρέγκερ (77’ Καλογερόπουλος), Σεμέδο, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής (77’ Μπουχαλάκης), Τιάγκο Σίλβα, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά (68’ Φορτούνης), Βρουσάι (68’ Χασάν), Κάιπερς (77’ Ελ Αραμπί).

