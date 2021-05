Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Η πορεία των εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα ενημέρωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σήμερα αναμένεται να αγγίξουμε τους 110.000 εμβολιασμούς και συνολικά έχουν γίνει 3.280.000 εμβολιασμοί στη χώρα ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία covid-19. Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, μέχρι σήμερα 2.260.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, ποσοστό 21,5% και περίπου 1 εκατ. και με τις δύο δόσεις, ποσοστό 10%. Στόχος είναι τέλος Μαΐου να έχουν διενεργηθεί 5,4 εκατ. εμβολιασμοί. Ειδικότερα, 3,5 εκατ. με την πρώτη δόση, ποσοστό 33% και περίπου 2 εκατ. και με τις δύο δόσεις, ποσοστό 18%.

Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών με βάση την προτεραιοποίηση. Από την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών έχουν κλειστεί 354.000 ραντεβού για εμβολιασμό, που αφορούν 177.000 πολίτες. Ήδη 65.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί. Εκτίμησε ότι η πλειονότητα αυτής της ηλικιακής ομάδας θα έχει εμβολιαστεί έως τα μέσα Μαΐου. Από την ηλιακή ομάδα 40-44 ετών έχουν κλειστεί 235.000 ραντεβού που αντιστοιχούν σε 117.750 πολίτες και έχουν ήδη εμβολιαστεί 31.000 πολίτες. Η πλειονότητα αυτής της ηλικιακής ομάδας είπε θα έχει εμβολιαστεί σε 10 με 15 μέρες. Για την ηλιακή ομάδα 45-49 ετών έχουν κλειστεί 250.000 ραντεβού και έχουν μέχρι σήμερα 3.112 πολίτες εμβολιαστεί.

Προχωρώντας στις άλλες ηλικιακές ομάδες ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι υπάρχει μικρή αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, ωστόσο θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αλλά κυρίως σε ομάδες μεγαλύτερων ηλικιών να αυξηθεί η συμμετοχή. Στους πολίτες άνω των 85 ετών, το 63% έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 68% αν προστεθούν και τα ραντεβού. Στην ηλικιακή ομάδα 80-84 ετών το 63% έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 68% αν προστεθούν και τα ραντεβού. Στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών, που όπως είπε έχει την καλύτερη συμμετοχή, το 73% έχει εμβολιαστεί και το ποσοστό ανέρχεται στο 80% αν προστεθούν και τα ραντεβού. Στην ομάδα 70-74 το 58% έχει εμβολιαστεί και το ποσοστό ανέρχεται στο 74% αν προστεθούν και τα ραντεβού. Στην ομάδα 65-69 ετών το 40% έχει εμβολιαστεί και το ποσοστό ανέρχεται στο 74% αν προστεθούν και τα ραντεβού. Στην ομάδα 60-64 ετών το 53% έχει εμβολιαστεί με μία δόση και φτάνει το 67% μαζί με τα ραντεβού.

Σε σχέση με τις παραδόσεις για τον μήνα Μάιο ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι από την εταιρεία Pfizer αναμένουμε 2.150.000 δόσεις, από την εταιρεία Moderna 350.000. Η εταιρεία Johnson & Johnson επιβεβαίωσε 220.000 δόσεις και αναμένουμε επιβεβαίωση για τις υπόλοιπες 80.000 και η εταιρεία AstraZeneca επιβεβαίωσε 150.000 δόσεις και αναμένουμε επιβεβαίωση για τις υπόλοιπες μέχρι τις 350.000 που αναμένουμε τον Μάιο.

Αναπτύσσονται 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, 1.200 στο ΕΣΥ και 300 στους mega εμβολιαστικούς σταθμούς και εντός του Μαΐου θα προστεθούν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα από το ΕΣΥ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Από σήμερα στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr έχει ανέβει η φόρμα που μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση "Ελευθερία" . Όπως τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους, η δυναμικότητα του συστήματος θα αυξηθεί περαιτέρω τον Ιούνιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στους “FT”: Θα ιδιωτικοποιηθούν μερικώς οι επικουρικές συντάξεις