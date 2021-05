Κόσμος

Rai Uno: Αφιέρωμα στα ελληνικά “covid safe” νησιά

"Απόβαση" στα ελληνικά νησιά φαίνεται πως ετοιμάζουν οι Ιταλοί.

Την ιδιαίτερη προτίμηση στην Ελλάδα για τις διακοπές τους συνεχίζουν να δείχνουν οι Ιταλοί, σύμφωνα με τα MME της χώρας.

Μάλιστα, το κανάλι Rai Uno, της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης, ετοιμάζει ειδικό 50λεπτο αφιέρωμα στη χώρα μας, με κύρια έμφαση στα νησιά της Πάρου και της Σαντορίνης και αναλυτική αναφορά στη στρατηγική μας για διακοπές «covid safe». Το αφιέρωμα θα επιμεληθεί η δημοσιογράφος Λουτσία Γκοράτσι, από τα πιο έγκυρα ονόματα του δημοσιογραφικού επιτελείου της Rai.

Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Πέρυσι, στην Ιταλία οι αφίξεις ξένων τουριστών μειώθηκαν κατά 60% σε σχέση με το 2019, με συρρίκνωση εισπράξεων, για τους επιχειρηματίες του τομέα, η οποία άγγιξε τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. «Η πανδημία μας ανάγκασε να κλείσουμε, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον κόσμο ολόκληρο», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

Επιβεβαίωσε, δε, ότι από τα μέσα Μαΐου θα ισχύσει η «πράσινη κάρτα εσωτερικής μετακίνησης» η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εμβολιασμού, έχουν ιαθεί από τον κορονοϊό ή έχουν μόλις υποβληθεί σε τεστ, να επιλέγουν όποιο θέρετρο και πόλη της Ιταλίας προτιμούν, χωρίς καμία απαγόρευση.

Χάρη στο εσωτερικό, αλλά και στο ευρωπαϊκό "πράσινο πάσο", τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι οργανωμένες πλαζ της Ιταλίας ευελπιστούν να μπορέσουν να εισπράξουν, φέτος το καλοκαίρι, μέχρι και 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

