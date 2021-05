Πολιτική

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Διάρρηξη στο γραφείο του (εικόνες)

Οι δράστες τρύπησαν τον τοίχο στον 7ο όροφο (!). Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, με τον ίδιο να δημοσιοποιεί το γεγονός.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του στο Facebook, άγνωστοι μπούκαραν στο γραφείο του, στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας, σπάζοντας τον εξωτερικό τοίχο.

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

Σε ανάρτηση του πρώην Υπουργού Οικονομικών, αναφέρεται «Σήμερα το πρωί, μπαίνοντας στο γραφείο με τους συνεργάτες μου αντικρίσαμε αυτήν την εικόνα. Οι διαρρήκτες αφού σκαρφάλωσαν στον 7ο όροφο, έσπασαν τον εξωτερικό τοίχο, ανακάτεψαν τα έγγραφα και αφαίρεσαν τους υπολογιστές μας.

Προφανώς δεν είναι ακόμη γνωστά τα κίνητρα τους και όλα είναι πιθανά. Έχουν φυσικά γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών και των στόχων τους.

Τίποτα και κανένας δεν θα μας τρομοκρατήσει, τίποτα και κανένας δεν θα μας φιμώσει, τίποτα και κανένας δεν θα μας σταματήσει. Και ας ψάξουν όσο θέλουν αυτά που αφαίρεσαν αν αυτός ήταν ο στόχος τους. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.

Το πολύ πολύ να μάθουν κάποια οικονομικά».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Περιμένουμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛ.ΑΣ την άμεση εξιχνίαση της διάρρηξης στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και συντονιστή οικονομικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό και οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να το διαλευκάνουν άμεσα, για να μη μείνει καμία σκιά».