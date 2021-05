Κοινωνία

Ανοίγουν τα Δικαστήρια – Πώς θα λειτουργούν

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τη διεύρυνση των διαδικασιών που διεξάγονται ενώπιων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων ενέκρινε σήμερα, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων κατά του COVID-19, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα.

Η πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαμορφώθηκε μετά την ευρεία σύσκεψη του Υπουργού με τους εκπροσώπους των διοικήσεων των μεγαλύτερων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Έτσι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, από την Δευτέρα 10 Μαΐου προβλέπεται επιπλέον:

Η εκδίκαση όλων των υποθέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου και των Πολιτικών Εφετείων

Η εκδίκαση με εξέταση μαρτύρων όλων των υποθέσεων του Ν. 2915/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012

Η εκδίκαση με εξέταση μαρτύρων των υποθέσεων ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατ’ ερήμην αποφάσεων

Η εκδίκαση με εξέταση μαρτύρων των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας

Αναφορικά με τα ποινικά δικαστήρια, θα εκδικάζονται:

τα κακουργήματα για τους προσωρινά κρατούμενους (ανεξάρτητα από τον χρόνο συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης)

τα πλημμελήματα για τα οποία κατά περίπτωση συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής μέχρι την 31.12.2022 και τα κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και 31.12.2023

οι εφέσεις κατά αποφάσεων, με κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας

οι υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια προβλέπεται η πλήρης επαναλειτουργία τους, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες δηλώσεις από τους διαδίκους ότι επιθυμούν να διεξαχθεί η δίκη.

