ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στα πλοία

Δεμένα την Πέμπτη τα πλοία. 24ωρη πανελλαδική απεργία από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν αύριο Πέμπτη (06/05) τα πλοία στα λιμάνια της χώρας, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της, με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς ανακοίνωσε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών Σωματείων της ομοσπονδίας και κάλεσε όλους τους ναυτεργάτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

«Αποτίουμε και φέτος φόρο τιμής σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε το ρου της ιστορίας στην ημέρα που ταυτίζεται και είναι συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες των εργαζομένων, την Εργατική Πρωτομαγιά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι «όλοι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν και εντείνουν τον αγώνα προτάσσοντας, μεταξύ των άλλων: την απορρόφηση των ανέργων συναδέλφων, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των ΣΣΕ και την υπογραφή νέων, την άμεση κατάργηση των διατάξεων του νόμου 4714/20 που ουσιαστικά καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στα ποντοπόρα πλοία, την ανάκληση των διατάξεων του νόμου 4770/2021 με τον οποίον καταργούνται τα νόμιμα ωράρια και όρια απασχόλησης των ναυτεργατών, την κατάργηση των μειωμένων οργανικών συνθέσεων και την καθιέρωση νέων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, την άμεση εφαρμογή των θερινών οργανικών συνθέσεων στα επιβατηγά πλοία, την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την έγκαιρη καταβολή των συντάξεων».

