Κοινωνία

Πατήσια: Κοπέλα κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από ταξιτζή

Τον τρόμο έζησε μια 20χρονη στα Πατήσια τα ξημερώματα της 4ης Μαϊου, η οποία παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, επιβιβάστηκε σε ταξί από τα Εξάρχεια με προορισμό το σπίτι μιας φίλης της στα Πατήσια και σώθηκε τελευταία στιγμή από την επίθεση του οδηγού, για τον οποίο ανέφερε ότι ήταν αλλοδαπός.

Όπως κατήγγειλε, λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο ταξιτζής πάτησε γκάζι και οδήγησε την κοπέλα σε ένα στενό όπου προσπάθησε να τη βιάσει.

Τη στιγμή εκείνη, ωστόσο, από το σημείο περνούσε κόσμος, η κοπέλα φώναξε και κατάφερε να ξεφύγει. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον αριθμό πινακίδας του ταξί.