Ο Τσιτσιπάς “καθάρισε“ τον Περ στην Μαδρίτη

Σε τρομερή φόρμα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. Εύκολη πρόκριση στους "16" του Madrid Open.

Το εμπόδιο του Μπενουά Περ αποδείχθηκε αρκετά... χαμηλό για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με πειστική και κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στον Γάλλο πήρε τη νίκη με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Mutua Madrid Open, δίνοντας μόλις τρία γκέιμς στον αντίπαλό του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που έκανε πρεμιέρα στη διοργάνωση απόψε, συνεχίζει ακάθεκτος, αν κι ο αγώνας με τον Περ δεν προσφερόταν για πολλά συμπεράσματα.

Το νούμερο 35 της παγκόσμιας κατάταξης δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση, με την απόδοσή του να απέχει πάρα πολύ από το σημείο που θα μπορούσε να συνιστά απειλή, αλλά γι΄ αυτό έφταιγε εν πολλοίς και η πίεση που του έβαζε ο αντίπαλος.

Στους «16» της ισπανικής πρωτεύουσας ο Τσιτσιπάς θα παίξει με το νικητή του ζεύγους που συνθέτουν οι Κάσπερ Ρουντ και Γιοσίτο Νισιόκα, οι οποίοι αγωνίζονται αυτή την ώρα στο τελευταίο παιχνίδι της Τετάρτης.

Η νίκη του Tsitsifast ήταν η δέκατη φετινή σε χωμάτινη επιφάνεια, στους 11 αγώνες του.

