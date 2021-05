Πολιτική

Lockdown - Μητσοτάκης: ακόμη δύο βήματα έως τις 15 Μαΐου (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τα εθνικά θέματα και δη για το Κυπριακό.

Με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συζήτησή τους αναφέρθηκαν στην επόμενη μέρα της άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό στη Γενεύη και ανέλυσαν πτυχές των ευρωτουρκικών σχέσεων, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου.

Οι κ. Μητσοτάκης και Νεοφύτου συζήτησαν και για τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Κύπρο γύρω από την πανδημία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία του εμβολιασμού και τη θετική ανταπόκριση των νέων πολιτών στη Επιχείρηση «Ελευθερία», υπογραμμίζοντας πως για την Τετάρτη στην Ελλάδα είχαν προγραμματιστεί περισσότεροι από 100.000 εμβολιασμοί.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης, μετά την επαναλειτουργία της εστίασης, είναι η ασφαλής λειτουργία των σχολείων την προσεχή Δευτέρα και η έναρξη της τουριστικής περιόδου στις 15 Μαΐου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

