Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: ο “δικέφαλος του βορρά”… βγήκε στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός έδρας νίκη για τους ασπρόμαυρους, τους διασφάλισε την έξοδο στην Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε για ακόμα μία φορά εφέτος την ΑΕΚ εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στο Conference League της επόμενης περιόδου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-1 στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Κρμέντσικ (47΄) και τον Σβαμπ (51' πέναλτι) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των πλέι-οφ κι ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Η δε Ένωση που μείωσε στο 90+2΄ με πέναλτι του Τάνκοβιτς, παραμένει στην τέταρτη θέση με διαφορά τριών βαθμών από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή (09/05) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ άφησε τη μπάλα στους γηπεδούχους και στηρίχθηκε σε πλάνο με αντεπιθέσεις στις οποίες ήταν «φωτιά». Δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις, όλες με πανομοιότυπο τρόπο και τους επιθετικούς να βγαίνουν «στην πλάτη» των αμυντικών. Έχασε τεράστια ευκαιρία -μάλλον από υπερβολική σιγουριά του Κρμέντσικ- στο 30΄ και έλεγξε άνετα το ματς. Η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ προήλθε από ατομική ενέργεια του Κώστα Γαλανόπουλου στο 42΄, που «έβγαλε» ο Πασχαλάκης. Το πρόβλημα της ΑΕΚ όχι απλώς δεν διορθώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (47΄) ο νεοεισελθών Ουάρντα έφυγε «στην πλάτη» του Νταντσένκο και του Νεντελτσεάρου, πέρασε την ασίστ στον Κρμέντσικ και ο Τσέχος έγραψε το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Λόπες έκανε ένα... αστείο πέναλτι στον Κρμέντσικ, τραβώντας τον από τη φανέλα και ο Σβαμπ ευστόχησε από τη βούλα δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στους Θεσσαλονικείς (51΄). Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού μείωσε ο Τάνκοβιτς με πέναλτι που κέρδισε ο Κρίστιτσιτς από τον Τσιγγάρα. Έτσι, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία ολοκληρώνει την εφετινή σεζόν εναντίον της ΑΕΚ με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι αναμετρήσεις. Κυρίαρχος την τελευταία διετία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μόνο μία ήττα στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις από την Ένωση, η οποία επέκτεινε στα 16 ματς χωρίς νίκη το... θλιβερό σερί της εναντίον των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Διαιτητής: Πελίτο (Βοσνία) Κίτρινες: Γαλανόπουλος, Σάκχοφ, Τάνκοβιτς - Ροντρίγκο, Σβαμπ, Τσιγγάρας Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Νεντελτσιάρου (58΄ Τάνκοβιτς), Τσιγκρίνκι, Σβάρνας, Νταντσένκο (58΄ Βασιλαντωνόπουλος), Λόπες, Σάκχοφ (81΄ Κοσίδης), Κρίστιτσιτς, Γαλανόπουλος (58΄ Σιμάνσκι), Αλμπάνης, Ανσαριφάρντ ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μπαμπά, Ντάγκλας Αουγκούστο, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς (84΄ Τζόλης), Μουργκ, Κρμέντσικ (73΄ Σβιντέρσκι). Ειδήσεις σήμερα: Κορονοϊός: αύξηση θανάτων, μείωση διασωληνωμένων και 2093 νέα κρούσματα Χανιά - Self test: Γονέας αρνητής έκανε αγωγή σε Διευθύντρια Λυκείου Μητσοτάκης για Marfin: Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ