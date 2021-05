Κόσμος

Πατέντες εμβολίων: Ο Μπάιντεν στηρίζει την κατάργησή τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στηρίζει την πρόταση του ΠΟΥ για την κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για την Covid-19.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στηρίζει την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί κατάργησης της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για την Covid-19, καθώς δεχόταν πιέσεις από τους Δημοκρατικούς βουλευτές και από περισσότερες από 100 χώρες.

Ο Μπάιντεν, που είχε ταχθεί υπέρ της άρσης των πατεντών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, δήλωσε ότι στηρίζει αυτήν την πρόταση, έπειτα από μια ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, Κάθριν Τάι, εξέδωσε μια ανακοίνωση λίγο μετά τη δήλωση του Μπάιντεν, στην οποία δήλωνε ότι η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει αυτό το μέτρο, με το οποίο θα αρθούν προσωρινά ορισμένα πνευματικά δικαιώματα, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία. «Πρόκειται για μια παγκόσμια υγειονομική κρίση και οι εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας της Covid-19 απαιτούν έκτακτα μέτρα», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά προκειμένου να τερματιστεί η πανδημία, στηρίζει την άρση αυτής της περιφρούρησης για τα εμβόλια της Covid-19», πρόσθεσε.

Η Τάι πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις στους κόλπους του ΠΟΥ για να διασφαλίσουν ότι η άρση θα υλοποιηθεί, όμως προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις αυτές μπορεί να πάρουν χρόνο. Οι αποφάσεις του ΠΟΥ πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του.

Οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες είχαν μπλοκάρει προηγουμένως τις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΥ, όταν η Ινδία και η Νότια Αφρική κατέθεσαν πρόταση άρσης των πατεντών, με στόχο να βοηθηθούν οι φτωχές χώρες να παρασκευάσουν εμβόλια για την Covid-19 χρησιμοποιώντας την πνευματική ιδιοκτησία φαρμακευτικών εταιρειών.

