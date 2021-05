Κοινωνία

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Στάσεις εργασίας αλλά και 24ώρες απεργίες σήμερα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Δείτε αναλυτικά.

Απεργίες και στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Οι συρμοί των γραμμών 2 και 3 του μετρό, καθώς και η γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι, λόγω της 24ώρης απεργίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοί τους.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν κανονικά, με ενδεχόμενη συμμετοχή μεμονωμένων οδηγών στην απεργία.

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, από τις 10:00 έως τις 13:00. Δείτε αναλυτικά πώς επηρεάζονται τα δρομολόγια.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, αφού και η ΠΝΟ συμμετέχει στην 24ώρη απεργία.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με στάση εργασίας το διάστημα 11:00 – 15:00. Λόγω της στάσης εργασίας θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις πτήσεις. Δείτε εδώ αναλυτικά.

