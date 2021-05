Πολιτική

Τσίπρας για πατέντες εμβολίων: Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Facebook μετά την ανακοίνωση Μπάιντεν ότι τάσσεται υπέρ της κατάργησης των πατεντών στα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

«Η πανδημία αποτελεί ιστορική τομή, ήρθε η ώρα να θέσουμε την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, και κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν κατανοεί ότι οι καιροί αλλάζουν».

Συγκεκριμένα στην δήλωσή του αναφέρει: «Οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ της κατάργησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή της πατέντας, για τα εμβόλια του Covid-19, όπως δήλωσε η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την εμπορική πολιτική, Κάθριν Τάι. Όταν το Γενάρη ζητούσα από τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση της πατέντας στα εμβόλια, με χλεύαζε στη Βουλή κατηγορώντας με ότι θέλω να καταργηθεί η «ελεύθερη αγορά» με ένα νόμο κι ένα άρθρο».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Όταν δεν κατανοείς ότι οι καιροί αλλάζουν, απλά συνεχίζεις να ζεις στον παλιό κόσμο και να υπερασπίζεσαι με πάθος τις αξίες του. Εν προκειμένω τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown - Μητσοτάκης: ακόμη δύο βήματα έως τις 15 Μαΐου (εικόνες)

Σεισμός στη Χάλκη

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ