Δυτική Όχθη: Νεκρός ανήλικος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Αιματηρά σκηνικά για ακόμα μία φορά στη Δυτική Όχθη, με θύματα παιδιά αυτήν τη φορά.

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πραγματικά πυρά του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο 16χρονος Σαϊντ Γιούσεφ Μουχάμαντ Ουντέχ «πέθανε από σοβαρούς τραυματισμούς που προκλήθηκαν από πραγματικά πυρά» που έριξε ο ισραηλινός στρατός στην πόλη Όλντα, κοντά στην Ναμπλούς, τόνισε το παλαιστινιακό υπουργείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαίωσε ότι ανέσυρε το πτώμα του νεαρού άνδρα, συμπληρώνοντας ότι ένας ακόμη νεαρός, που τραυματίστηκε από πυρά που δέχθηκε στην πλάτη, νοσηλεύεται.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι βόμβες μολότοφ πετάχτηκαν εναντίον στρατιωτών «κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ρουτίνας» νότια της Ναμπλούς.

«Οι στρατιώτες ενήργησαν για να σταματήσουν τους υπόπτους ανοίγοντας πυρ προς την κατεύθυνση τους», δήλωσε ο στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε και ότι πως διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό.

Ο IDF (ισραηλινός στρατός) έχει εξαπολύσει ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό στη βόρεια Δυτική Όχθη καταζητώντας έναν Παλαιστίνιο που πυροβόλησε Ισραηλινούς την Κυριακή, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας έναν ακόμη.

Ο φερόμενος δράστης διέφυγε αφού πυροβόλησε σε ένα σταθμό λεωφορείων στη διασταύρωση Ταπουάχ, νότια της Ναμπλούς.

Ο στρατός είπε ότι βρήκε το όχημα που επέβαινε και συνέλαβε «έναν αριθμό υπόπτων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι μαίνονται συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των περασμένων νυχτών μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος, από το 1967. Περίπου 2,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν σε αυτήν την περιοχή, όπως και περίπου 475.000 Ισραηλινοί που ζουν σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

