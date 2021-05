Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και ποια θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η θερμοκρασία όχι μόνο δεν θα πέσει μέχρι τότε, αλλά θα φτάσει έως και τους 34-35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 32 στην Αττική.

Σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 27 βαθμούς, τους 29 στα κεντρικά και τους 27 στα νησιά.

Στην Αττική αναμένεται ήλιος με νεφώσεις και βόρειους ανέμους, που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26-27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι.

Το ισχυρό μελτέμι της Κυριακής θα ρίξει έως και επτά βαθμούς τη θερμοκρασία, που θα φτάσει τους 23-27 βαθμούς η μέγιστη.

