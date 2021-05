Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 44χρονης - Χρούσος στον ΑΝΤ1: Προφανώς είχε κάτι που την έκανε ευάλωτη στο εμβόλιο

Αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις για τον θάνατο της γυναίκας. Τι είπαν Γιώργος Χρούσος και Ματίνα Παγώνη για το εμβόλιο της AstraZeneca και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών στους υγειονομικούς.

Για το περιστατικό θανάτου της 44χρονης γυναίκας στην Χαλάστρα 14 ώρες μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca αλλά και τα νέα δεδομένα για τα εμβόλια και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών στους υγειονομικούς, μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο Γιώργος Χρούσος, Μέλος Επιτροπής Εμβολιασμών, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ και η Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων.

Για το περιστατικό στην Χαλάστρα ο κ. Χρούσος, είπε ότι είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός, ωστόσο ανέφερε ότι δεν προκύπτει περιστατικό θρόμβωσης, ενώ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι παρενέργειες από το εμβόλιο της AstraZeneca προκύπτουν μετά από 14 ημέρες.

«Προφανώς υπήρχε κάτι που την έκανε ευάλωτη στο εμβόλιο ή την νόσο αν νοσούσε» είπε ο κ. Χρούσος.

Από την πλευρά της η κ. Παγώνη ανέφερε ότι «θα δούμε τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις πρώτα», ενώ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει επιπλοκή θρόμβωσης μετά από 14 ώρες». Τόνισε ακόμα , ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, ωστόσο, όπως είπε «είναι ένα τραγικό γεγονός το οποίο επηρέασε πολύ κόσμο».

Σχετικά με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών στους υγειονομικούς ο κ. Χρούσος σημείωσε ότι είναι αρκετοί αυτοί που φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο.

Η κ. Παγώνη σημείωσε ότι «οι γιατροί στην πλειοψηφία έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό που έχουν εμβολιαστεί όμως μπαίνουν στο σύνολο» και πρόσθεσε ότι είναι χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμών στους νοσηλευτές. Τόνισε, ωστόσο, ότι «υπάρχουν και κάποιοι που έχουν νοσήσει και θα εμβολιαστούν σε δυο μήνες και ειναι και αυτοί που είναι σε καραντίνα»

«Δεν αποδέχομαι το «ντροπή τους» για τους υγειονομικούς», υπογράμμισε η Ματίνα Παγώνη, απαντώντας σε αυτό που είπε μια ημέρα νωρίτερα, επίσης στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Σχετικά με τα τεστ αντισωμάτων ο κ. Χρούσος τόνισε ότι είναι υπερβολικό να μετράμε τα αντισώματα και τόνισε ότι «υπάρχει και η κυτταρική ανοσία, η οποία είναι πιο σημαντική από τα αντισώματα».

Τέλος σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και το ενδεχόμενο αλλαγής της δεύτερης δόσης, ο κ. Χρούσος είπε ότι «δεν συνίσταται η αλλαγή της δεύτερης δόσης με άλλο εμβόλιο, ωστόσο η δεύτερη δόση μπορεί να είναι και διαφορετικής εταιρείας από την πρώτη δόση, ίσως είναι και καλύτερο»

Για το εμβόλιο της AstraZeneca και τις εγκύους ή όσες γυναίκες σκοπεύουν να κάνουν παιδιά άμεσα η κ. Παγώνη σημείωσε ότι «τα δεδομένα αλλάζουν γι’ αυτό και αλλάζουν και οι οδηγίες. Σύμφωνα με νέες μελέτες ούτε το εμβόλιο της Astra Zeneca επηρεάζει το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης».

