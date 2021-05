Life

Η Πηνελόπη Πιτσούλη στο “The 2night Show” για τον επί 56 χρόνια σύζυγό της

Η ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το γάμο της, την κόρη της και την Επίδαυρο, ενώ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες στο χώρο του θεάματος.

Στο «The 2Night Show» ήταν καλεσμένη η Πηνελόπη Πιτσούλη το βράδυ της Τετάρτης. Η ηθοποιός μίλησε για το γάμο της, την επαγγελματική της πορεία και τις καταγγελίες στο χώρο του θεάματος.

Για τη γνωριμία της, το γάμο της και την κοινή ζωή με τον επί 56 χρόνια σύζυγό της, Γιώργο Χασάπογλου, μίλησε η ηθοποιός στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Όπως είπε, ήταν μόλις 19 ετών όταν γνωρίστηκαν κι εκείνος 26, ενώ η μητέρα της δεν τον ήθελε.

Διηγήθηκε πώς ο άνδρας της της είχε πάρει ένα ψεύτικο δεντράκι τα Χριστούγεννα που δεν είχαν χρήματα και εκείνη το στόλισε με πορτοκάλια και μανταρίνια.

«Όταν είδα τον άντρα μου πρώτη φορά τον ρώτησα πού μπορώ να βρω τον κ. Χασάπογλου και μου απάντησε ‘αν σου πω θα με παντρευτείς;’», περιέγραψε τη γνωριμία τους και αποκάλυψε ότι η μητέρα της έγινε έξαλλη όταν όντως πήγε και την ζήτησε την επόμενη μέρα.

Μίλησε με τρυφερότητα για το πώς πηγαίνει και τη σκεπάζει τα βράδια, για να σιγουρευτεί ότι είναι καλά, αλλά και ότι ήταν εκείνος που την σπούδασε και την έστειλε στη Δραματική Σχολή. «Και ξέρει να αγαπάει κι αυτό το εισπράττεις ακόμα κι αν είσαι στρίγγλα σαν εμένα», είπε και μίλησε για τη δυσκολία που είχε να αποκτήσει την κόρη της, μετά από τρεις αποβολές.

«Τι είναι η Επίδαυρος; Η Επίδαυρος είναι ένα γκέτο, ένα κλιμάκιο που θέλει και έχει κάποιους. Δεν κάθισα να το ψάξω γιατί δεν με φώναξαν γιατί δεν με ενδιέφερε. Εγώ ήθελα να παίζω. Αγαπούσα το θέατρο και ήθελα να είμαι στο σανίδι. Οπουδήποτε ήταν αυτό. Χαλάλι τους», είπε σχολιάζοντας το ότι δεν έχει παίξει ποτέ στην Επίδαυρο.

Τέλος αναφερόμενη στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το χώρο του θεάματος, είπε ότι δεν ήξερε τίποτα και ότι «οι αποκαλύψεις ήταν κάτι εξωπραγματικό για μένα. Δεν ήξερα ότι γίνονται τόσο κακά πράγματα. Δεν θα δεχόμουν να προσβάλλουν κάποιον», κατέληξε.

