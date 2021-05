Life

“The 2Night Show” - Νικόλας Βαφειάδης: Η δολοφονία Καραϊβάζ ήταν σοκ

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα 33 χρόνια πορείας του στον ΑΝΤ1 και τα χρόνια που ήταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου, ως πολεμικός ανταποκριτής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» τον Νικόλα Βαφειάδη.

Ο δημοσιογράφος και διευθυντής διεθνούς ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στα 33 χρόνια πορείας του στο κανάλι.



Επίσης, μίλησε για την καριέρα του στο BBC και τη θέση που απέρριψε, για τις κορυφαίες συνεντεύξεις με παγκόσμιους ηγέτες, καθώς και για τα χρόνια που ήταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου, ως πολεμικός ανταποκριτής, ενώ αποκάλυψε τις πιο δύσκολες στιγμές του.

Παραλληλα, αναφέρθηκε και στην δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Δουλέψαμε πολλά χρόνια με τον Γιώργο Καραϊβάζ στον ΑΝΤ1 και παρότι ήταν τα τελευταία χρόνια στο Star, ήταν ένας φίλος. Κρατούσε τις ανθρώπινες σχέσεις κι ήταν κάτι που μας συγκλόνισε όλους. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, ήταν σοκ. Ήταν σοβαρός άνθρωπος, κοιτούσε τη δουλειά του, ερευνητικός βέβαια γιατί κοιτούσε λεπτομέρειες αλλά ήταν άφοβος, ατρόμητος και δεν λύγιζε στον κίνδυνο. Πολλές φορές έλεγε καθαρά, αν σας ενόχλησα ελάτε να με σκοτώσετε. Δεν λογάριαζε κόστος. Έδινε το ρεπορτάζ του καθαρό κι αυτό έχει πληρώσει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο να τον σκοτώσουν με αυτό τον άνανδρο τρόπο. Πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση γιατί ήταν ένα μέλος της δημοσιογραφικής οικογένειας. Δεν θα το αφήσει έτσι αυτό ο δημοσιογραφικός κόσμος.»

