Life

“The 2Night Show” - Έλενα Τσαγκρινού: Το “El Diablo”, οι σφοδρές κριτικές και η Eurovision

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε για τον σύντροφό της, για το πρόβλημα υγείας που εκείνος αντιμετώπισε, αλλά και για την απόφασή της να σταθεί βράχος στο πλευρό του.

Η Έλενα Τσαγκρινού συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», λίγες μέρες πριν αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision.



Η όμορφη και ταλαντούχα ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι «El Diablo», σχολίασε τις σφοδρές κριτικές που δέχτηκε, εξήγησε το νόημα των επίμαχων στίχων του κομματιού, ενώ αποκάλυψε πώς θα διεξαχθεί φέτος ο διαγωνισμός της Eurovision, λόγω των συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων.



Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον σύντροφό της, για το πρόβλημα υγείας που εκείνος αντιμετώπισε, αλλά και για την απόφασή της να σταθεί βράχος στο πλευρό του. Επίσης, εξήγησε γιατί τελικά ο Mike δεν θα τη συνοδέψει στο Ρότερνταμ. Η Έλενα Τσαγκρινού μας έδωσε και μια μικρή γεύση από τη Eurovision, ερμηνεύοντας ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής το «El Diablo».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάστρα – Σύζυγος 44χρονης: Δεν τα ρίχνω στο εμβόλιο, αλλά αν δεν κάνει, πετάξτε το

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός ανήλικος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά