Κορονοϊός – Ινδία: Δράμα χωρίς τέλος

Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Ινδία που έχει αποδεκατιστεί από τον κορονοϊό.

Η Ινδία ανέφερε σήμερα περισσότερα από 400.000 περιστατικά νέων μολύνσεων από την COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ καταγράφηκε νέο ημερήσιο ρεκόρ με 3.980 θανάτους, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού έχει προκαλέσει την κατάρρευση του συστήματος υγείας της χώρας, ενώ η ασθένεια εξαπλώνεται από τα αστικά κέντρα στην επαρχία.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια, αυξημένος από τα 412.262 νέα περιστατικά μόλυνσης.Ο συνολικός αριθμός των θανάτων καταγράφεται στους 230.168 θανάτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Τα νοσοκομεία της Ινδίας αναζητούν απεγνωσμένα κλίνες και οξυγόνο για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία άνοδο των μολύνσεων, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία του έκθεση ότι την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν τα μισά νέα κρούσματα covid-19 που ανακοινώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφηκαν στην Ινδία, όπως και το ένα τέταρτο των θανάτων από τη νόσο.

Εξάλλου ειδικοί εκτιμούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί, τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων, είναι πέντε με δέκα φορές μεγαλύτεροι από τα επίσημα στοιχεία. Παράλληλα προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, καθώς η κορύφωση του δεύτερου κύματος της επιδημίας του κορονοϊού στην Ινδία ενδέχεται να σημειωθεί σε αρκετές εβδομάδες.

Ο Κ. Βιτζάι Ραγκαβάν, βασικός επιστημονικός σύμβουλος της ινδικής κυβέρνησης, προειδοποίησε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι “είναι αναπόφευκτο ένα τρίτο κύμα με δεδομένα τα αυξημένα επίπεδα” των μολύνσεων.

“Όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια στιγμή θα ξεσπάσει το τρίτο κύμα. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για νέα κύματα”, τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κρίση του κορονοϊού είναι πιο οξεία στην πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, όμως στην επαρχία, όπου ζει περίπου το 70% του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων της Ινδίας, οι περιορισμένες ιατρικές υποδομές αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση.

“Η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη στα χωριά”, δήλωσε ο Σουρές Κούμαρ συντονιστής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan.

Σε κάποια χωριά όπου δραστηριοποιείται η οργάνωση στο βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, όπου ζουν περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι, “υπάρχουν νεκροί σχεδόν σε κάθε δεύτερο σπίτι”, εξήγησε.

“Οι άνθρωποι φοβούνται και κρύβονται στο σπίτι τους με πυρετό και βήχα. Τα συμπτώματα είναι αυτά της covid-19, όμως καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για γρίπη”.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δέχεται έντονες επικρίσεις επειδή δεν έδρασε νωρίτερα για να ανασχέσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σε θρησκευτικές γιορτές και πολιτικές συγκεντρώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας εστίες υπερμετάδοσης.

Παράλληλα η άνοδος των μολύνσεων συνέπεσε με τη δραματική πτώση των εμβολιασμών λόγων προβλημάτων παραγωγής και διανομής, παρά το γεγονός ότι η Ινδία είναι μια μεγάλη παραγωγός εμβολίων.

