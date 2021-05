Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Το Starship του Έλον Μασκ προσεδαφίστηκε επιτυχώς στην Γη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος του Έλον Μασκ η ανάπτυξης ενός διαστημικού οχήματος πολλαπλών εκτοξεύσεων, για τη μεταφορά αστροναυτών και μεγάλων φορτίωνστο φεγγάρι.

Το πρωτότυπο του πυραύλου-φορέα Starship της SpaceX πραγματοποίησε την Τετάρτη στα νότια του Τέξας, την πρώτη επιτυχή προσεδάφιση του, στη διάρκεια της τελευταίας δοκιμαστικής πτήσης του οχήματος εκτόξευσης επόμενης γενιάς.

Της επιτυχούς αυτής προσπάθειας, προηγήθηκαν τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες προσεδάφισης, που εξελίχθηκαν σε εκρήξεις.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη για την ιδιωτική εταιρία πυραυλικών εκτοξεύσεων του δισεκατομμυριούχου γκουρού της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός διαστημικού οχήματος πολλαπλών εκτοξεύσεων, για τη μεταφορά αστροναυτών, αλλά και μεγάλων φορτίων στο φεγγάρι, αλλά και στον πλανήτη Άρη.

Το διαστημόπλοιο SN15 εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων του SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, φτάνοντας στο μέγιστο προγραμματισμένο ύψος πτήσης των 10 χιλιομέτρων, ενώ στη συνέχεια, αιωρήθηκε στιγμιαία, πριν λάβει πορεία καθόδου, υπό στοιχεία αεροδυναμικού ελέγχου για την τελική προσεδάφισή του στη γη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 44χρονης - Χρούσος στον ΑΝΤ1: Προφανώς είχε κάτι που την έκανε ευάλωτη στο εμβόλιο

Δυτική Όχθη: Νεκρός ανήλικος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Η Πηνελόπη Πιτσούλη στο “The 2night Show” για τον επί 56 χρόνια σύζυγό της