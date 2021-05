Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους με παιδιά σε βρεφονηπιακούς

Οι εξετάσεις στα φροντιστήρια. Πότε θα σταματήσουν τα sms. Η διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας και ο εμβολιασμός στα νησιά. Τι γίνεται με 2ες δόσεις.

«Η κατάσταση πηγαίνει καλά, όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, είμαστε ακόμα στην πανδημία, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα για ένα διάστημα ακόμα, αυτήν τη λειτουργία έχουν τα sms και το ωράριο, να υπενθυμίζουν ότι πρέπει να προσέχουμε», δήλωσε εισαγωγικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Επικρατείας.

‘Όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το θέμα των sms τις επόμενες μέρες «και με το άνοιγμα των υπερτοπικών μετακινήσεων θα απελευθερωθούμε από το sms», σημειώνοντας ότι, «ακόμα βρισκόμαστε στην αξιολόγηση των δεδομένων από το άνοιγμα του εμπορίου, στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογηθούν και τα στοιχεία από το άνοιγμα των σχολείων».

«Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι από τις 15 του μήνα θα μορφοποιηθεί το σύστημα των sms», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχει διάκριση βάσει εμβολιασμένων στις υπερτοπικές μετακινήσεις, είπε πως το πρωτόκολλο θα είναι έτοιμο τις επόμενες μέρες, εκτίμησε ωστόσο ότι, «δεν θα υπάρχει διάκριση βάση τον εμβολιασμό».

Σχετικά με το γεγονός ότι δεν ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, προανήγγειλε «ειδική ρύθμιση για τους νέους εργαζόμενους με παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς», κάνοντας παράλληλα λόγο για «αυστηρή σύσταση της Επιτροπής».

«Θα υπάρξει όμως ειδική μέριμνα», διαβεβαίωσε και προανήγγειλε εξειδικεύσεις των μέτρων για τα φροντιστήρια, τα ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα δικαστήρια από τα αρμόδια υπουργεία, σήμερα και αύριο.

Ξεκαθάρισε, πάντως ότι, «όλα τα κέντρα γλωσσών που συνδέονται με εξετάσεις θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία».

Όσο αφορά στην απελευθέρωση του ωραρίου κυκλοφορίας τη νύχτα, τόνισε ότι, «πηγαίνουμε βήμα- βήμα» και εξήγησε πως «το ωράριο θα διευρυνθεί σταδιακά. Σε πρώτη φάση η επέκταση θα είναι μετά τις 23:00 και μετά ,αν όλα πάνε καλά, μπορεί να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση». Το θέμα μαζί με τα sms θα αξιολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Σχεδιασμός για εμβολιασμό στα νησιά

«Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να διεκπεραιώσει τέτοια μεγάλα εγχειρήματα», ανέφερε για το πρόγραμμα εμβολιασμού ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για «108.000 εμβολιασμούς μόνο χθες» και ερωτηθείς για το αν είναι έτοιμα τα νησιά να δεχτούν τουρίστες, είπε πως «για όλα τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 υπάρχει πρόβλεψη για εμβολιασμό όλων των κατοίκων οριζόντια και ανεξαρτήτως ηλικίας», ενώ «υπάρχει σχεδιασμός και για εμβολιασμό σε μεγαλύτερα νησιά».

Έκανε επίσης ξεκάθαρο ότι όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση εμβολίου με AstraZeneca θα κάνουν και τη δεύτερη με το ίδιο και διαβεβαίωσε πως καθένας που κάνει την πρώτη δόση οποιουδήποτε εμβολίου, αυτόματα φυλάσσεται και η δεύτερη. «Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι μπορούμε να πάμε σε άλλο εμβόλιο», στη δεύτερη δόση, εξήγησε.

Ο Γ.Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι, «παραλαμβάνουμε συνεχώς εμβόλια και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μονοδοσικό».

Ο Πρωθυπουργός είχε θέσει το θέμα της πατέντας

«Εκείνος που έθεσε το ζήτημα της άρσης των δικαιωμάτων της πατέντας, ήταν ο Πρωθυπουργός, με δηλώσεις του στη FAZ, τις οποίες επανάλαβε τον Απρίλιο και άλλες φορές», είπε κληθείς να σχολιάσει την πρόταση των ΗΠΑ και συμπλήρωσε πως για το ίδιο θέμα είχε τοποθετηθεί και ο Ηλίας Μόσιαλος.

«Όσο αφορά στον κ. Τσίπρα, δεν είχαμε πει ότι ήταν αδύνατη η άρση, αλλά η παραγωγή του εμβολίου στη χώρα, κάτι που είναι αδύνατο από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Χρειάζονται υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό που δεν υπάρχουν», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Τονίζοντας την οικουμενικότητα της πανδημίας, αλλά και την κατάσταση στην Ινδία, που έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, εκτίμησε ότι «από το φθινόπωρο θα υπάρχει επάρκεια στα εμβόλια», αναφέρθηκε στο ότι οι εταιρείες που τα παράγουν έχουν επενδύσει σε αυτά, τόνισε ότι «πρέπει να δίνεις προνόμια στην έρευνα, την καινοτομία και σε εκείνους που παράγουν», όμως επεσήμανε πως «πρέπει να υπάρξουν παραχωρήσεις για να πάει παντού το εμβόλιο».

Τέλος επανέλαβε ότι, οι κατάκοιτοι πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα μετακίνησης, θα δεχθούν επισκέψεις για τον εμβολιασμό τους με μονοδοσικό εμβόλιο και χαρακτήρισε «εντελώς αδύνατο» να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, λόγω της μορφολογίας της, καταλήγοντας στο ότι, «υπάρχει ειδική μέριμνα για τα νησιά, ώστε να έχουμε οριζόντιο εμβολιασμό».

