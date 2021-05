Οικονομία

Θεοχάρης: Η Ελλάδα ένας από τους πιο έτοιμους τουριστικούς προορισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικές επαφές στο Βερολίνο ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού είχε ο Χάρης Θεοχάρης.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο έτοιμους τουριστικούς προορισμούς, με καθαρό μήνυμα και σχέδιο και προσβλέπει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στο επικείμενο άνοιγμα του Τουρισμού από τις 14 Μαΐου, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από το Βερολίνο, όπου την Τετάρτη ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη εργασίας.

Μετά τις συναντήσεις του με τον υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα Τουρισμού Τόμας Μπαράις, με κορυφαία στελέχη του Τουριστικού Ομίλου TUI και με την ηγεσία του Γερμανικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου (DRV), ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε κυρίως στην προσπάθειά του να παρουσιάσει στους συνομιλητές του την υγειονομική εικόνα της Ελλάδας και το σχέδιο της κυβέρνησης για ασφαλείς διακοπές. «Η χώρα μας είναι από τις πλέον έτοιμες και κυρίως διαθέτει καθαρό μήνυμα, το οποίο εξηγεί με σαφήνεια. Το σύστημά μας έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι επαγγελματικό, ώριμο και ισορροπημένο μεταξύ ανοίγματος και ασφάλειας», επισήμανε ο υπουργός.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα ισχύσουν, σε συνδυασμό με τα νέα διαθέσιμα εργαλεία, τα εμβόλια και τα γρήγορα τεστ, αλλά και τη νέα ιατρική γνώση, αποτελούν ισχυρά όπλα στη φαρέτρα μας, συνέχισε ο κ. Θεοχάρης και, αναφερόμενος στο Βραβείο «Global Champion Award for Covid-19 Crisis Management» που έλαβε η χώρα μας για την διαχείριση του τουρισμού σε συνθήκες πανδημίας, έκανε λόγο για μια «απόδειξη ότι αναγνωρίζεται με τον πλέον επίσημο τρόπο η μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε πέρυσι». 'Αλλωστε, όπως επισήμανε, στο φετινό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTCC) που διοργανώθηκε στο Κανκούν, ο υπουργός Τουρισμού δέχθηκε τα επαινετικά σχόλια των μεγαλύτερων τουριστικών φορέων, οι οποίοι θεωρούν την Ελλάδα ως παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος για τον τουρισμό. Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση φροντίζει να είναι όλη η χώρα ασφαλής και δεν αλλάζει τα επιδημιολογικά στοιχεία, όπως έκανε π.χ. πέρυσι η Τουρκία, η οποία αποκαλύφθηκε κατόπιν ότι δεν μετρούσε ως κρούσματα κορονοϊού τους ασυμπτωματικούς φορείς. «Λέμε την αλήθεια, μοιραζόμαστε τα δεδομένα μας και θέλουμε να μας εμπιστεύονται», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την αγορά της Γερμανίας, ο κ. Θεοχάρης έλαβε από τον κ. Μπαράις τη διαβεβαίωση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο άρσης του μέτρου της υποχρεωτικής καραντίνας για τους εμβολιασμένους Γερμανούς τουρίστες που θα επιστρέφουν από την Ελλάδα. «Η προοπτική χαλάρωσης των προϋποθέσεων επανόδου των Γερμανών τουριστών στη χώρα τους, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την απόφασή τους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα από την πλευρά της θα είναι έτοιμη να προσφέρει στους πολίτες της το «πράσινο» πιστοποιητικό εμβολιασμού ήδη την 1η Ιουνίου. Η Γερμανία, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, θα είναι έτοιμη «στο τέλος του β' τριμήνου του έτους». Συζήτηση έγινε ακόμη για την απλοποίηση των διαδικασιών για τουρίστες από χώρες εκτός ΕΕ, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, ενώ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά για ταξίδια και τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη λάβει την έγκριση του ΕΜΑ.

Η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα είναι ήδη αυξημένη στην Γερμανία, ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού και εξήγησε ότι το άνοιγμα ήδη από τις 19 Απριλίου για τις χώρες της ΕΕ έγινε ακριβώς με τον στόχο να έρθουν οι πρώτοι τουρίστες, εκείνοι οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν ανεξάρτητα, να «δοκιμάσουν τα νερά» και κατόπιν να επιστρέψουν στις χώρες τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. «Βγαίνουμε νωρίς προς τα έξω και κάνουμε γνωστό το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου η αγορά να μπορεί να ξεκινήσει με τους δικούς της ρυθμούς», συμπλήρωσε. Οι γερμανοί τουριστικοί πράκτορες, είναι τώρα πιο αισιόδοξοι από ό,τι πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες, καθώς ο δημόσιος διάλογος έχει πλέον κινηθεί προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των τουριστικών ταξιδιών, μετέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική περίοδο, ο κ. Θεοχάρης έκανε λόγο για συγκεχυμένη εικόνα, καθώς, όπως είπε, έχει χαθεί το α' εξάμηνο του έτους και πρόκειται για «μεταβατική και δύσκολη» χρονιά, αλλά τόνισε ότι ο στόχος παραμένει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι η τουριστική περίοδος θα επιμηκυνθεί στο φθινόπωρο, καθώς πολλές οικογένειες θα θελήσουν π.χ. να περιμένουν προκειμένου να εμβολιαστούν όλα τα μέλη τους.

Αναφερόμενος στο εγχείρημα του οριζόντιου εμβολιασμού των μικρότερων ελληνικών νησιών, το οποίο καλύπτεται εκτενώς και με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από τα γερμανικά ΜΜΕ, ο Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε ότι ήταν ζήτημα πρακτικό, ταχύτητας και διαδικασιών να εμβολιαστεί ταυτόχρονα όλος ο πληθυσμός στα απομακρυσμένα νησιά και τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε covid-free νησιά, αλλά ασφαλή Ελλάδα. «Όλοι οι προορισμοί είναι ασφαλείς. Το σύστημά μας λειτουργεί και διαφυλάσσει τόσο τους τουρίστες όσο και τους πολίτες και τους εργαζόμενους στον Τουρισμό», σημείωσε ο υπουργός.

Για το 2021, η TUI ξεκινά τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα στις 14 και 15 Μαΐου, με πτήσεις προς τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, του Αράξου, της Κέρκυρας, της Κω και της Ρόδου και βάσει των μέχρι στιγμής κρατήσεων, η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και την Κύπρο αναμένεται να έχουν φέτος τις καλύτερες επιδόσεις. Τα στελέχη της TUI που συναντήθηκαν με τον υπουργό Τουρισμού εξήραν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε πέρυσι την πανδημία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πρότυπο» στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η Covid-19. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες από την πλευρά τους εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για ασφαλές άνοιγμα του φετινού ελληνικού Τουρισμού και αναφέρθηκαν στο προσεχές συνέδριο του DRV με περίπου 700 συμμετέχοντες, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το τέλος Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί στη Μεσσηνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστολές Μαΐου: Το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις

Θάνατος 44χρονης - Χρούσος στον ΑΝΤ1: Προφανώς είχε κάτι που την έκανε ευάλωτη στο εμβόλιο

Παναθηναϊκός: Ο Μπόλονι δέχτηκε φραστική επίθεση από οπαδό