Θράκη: Προκλητικός ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών σε “κλειστή” συνέντευξη Τύπου

Το μήνυμα Ερντογάν για τους «Τούρκους της Δυτικής Θράκης» και η συνέντευξη Τύπου που έμοιαζε με... διάγγελμα.

Προκλητικός εμφανίστηκε ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στην Ξάνθη, πρώτο σταθμό της διήμερης ιδιωτικής του επίσκεψης στη Θράκη.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο του τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής, για την οποία έλαβαν πρόσκληση οι ανταποκριτές του τουρκικού εθνικού δικτύου TRT, του κρατικού πρακτορείου Anadolu και των μειονοτικών ΜΜΕ της Θράκης.



Κανένα ελληνικό μέσο δεν επετράπη να παρακολουθήσει τη συνέντευξη Τύπου του Τούρκου αξιωματούχου, που σύμφωνα με την εφημερίδα της Κομοτηνής «Φωνή της Ροδόπης» ολοκληρώθηκε σε μόλις δέκα λεπτά της ώρας και θύμιζε περισσότερο «διάγγελμα, παρά συνέντευξη Τύπου».

Αρχικά ο Κιράν μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ερντογάν και του Τσαβούσογλου στους -όπως είπε- «Τούρκους της Δυτικής Θράκης» και στη συνέχεια, κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, δήλωσε πως ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί την παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας: «Το πρόβλημα των ομογενών μας είναι πρόβλημά μας» είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θεωρεί τη μειονότητα γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι «στην παραβίαση και τη διάβρωση των δικαιωμάτων της ‘Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης’».

Ο ίδιος κατηγόρησε την Ελλάδα για «άρνηση της εθνικής ταυτότητας και περιορισμό των ελευθεριών» της μειονότητας «με διάφορα προσχήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις» τονίζοντας πως βρέθηκε στην Κομοτηνή «για να ακούσει τα προβλήματα των ‘Τούρκων της Δυτικής Θράκης’ και τις απόψεις των εκπροσώπων της μειονότητας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση των μειονοτικών σχολείων, που κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών, και στην εκλογή σχολικών επιτροπών που όμως έχουν μπει στον πάγο λόγω της πανδημίας.





Αποκορύφωμα του προκλητικού θράσους του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, ήταν ο ισχυρισμός πως «η Τουρκία έχει ικανοποιήσει πολλές απαιτήσεις της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης» καλώντας τη χώρα μας να πράξει το ίδιο.

Σε ότι αφορά την πρωινή επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχει τζαμί στη πόλη και έκανε συστάσεις στην Ελλάδα να επιληφθεί του θέματος! «Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Θεσσαλονίκη, είδα παλιές φωτογραφίες της πόλης. Είδα τους μιναρέδες που κοσμούσαν την πόλη εκείνη την εποχή από τις φωτογραφίες. Δυστυχώς, αυτή η εικόνα δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει καν τζαμί στη Θεσσαλονίκη σήμερα», ανέφερε.

Αργότερα, ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε γεύμα ιφτάρ που παρατέθηκε προς τιμήν του και στο οποίο έδωσαν το παρών ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, οι Βουλευτές Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Μπουρχάν Μπαράν, ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, ο Δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν, η πρόεδρος του ΚΙΕΦ Τσιγδέμ Ασάφογλου καθώς και οι ψευδομουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, Ιμπράημ Σερήφ και Αχμέτ Μετέ αντίστοιχα.

