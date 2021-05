Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer και σε παιδιά στον Καναδά

«Αρχίζουμε να βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Καναδά.

Ο Καναδάς ενέκρινε τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer Inc κατά της COVID-19 σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών.

Πρόκειται για τις πρώτες δόσεις εμβολίου που επιτρέπονται στη χώρα για ανθρώπους τόσο μικρής ηλικίας, όπως ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Η Σουπρίγια Σάρμα, υψηλόβαθμη σύμβουλος στο ομοσπονδιακό υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Καναδά, δήλωσε ότι το εμβόλιο της Pfizer, που παράγεται σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech SE, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στην αναφερόμενη παραπάνω ηλικιακή ομάδα ατόμων.

Η Σάρμα και ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δήλωσαν πως ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα που έδωσε μία τέτοια έγκριση, αλλά ένας εκπρόσωπος της Pfizer στον Καναδά δήλωσε αργότερα ότι η Αλγερία ενέκρινε τη χορήγηση του εμβολίου στην αναφερόμενη ηλικιακή ομάδα τον Απρίλιο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ αναμένεται ότι θα κάνει ένα παρόμοιο βήμα «πολύ σύντομα», όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στον τομέα της Υγείας. Ανάλογη αξιολόγηση γίνεται και από τον ΕΜΑ.

Σε μία ξεχωριστή εξέλιξη, οι αρχές ανακοίνωσαν τον τρίτο θάνατο ενός Καναδού, από μία σπάνια θρόμβωση μετά τη λήψη του εμβολίου της AstraZeneca PLC κατά της COVID-19.

Ο άντρας ήταν ηλικίας 60 ετών και ζούσε στην επαρχία Νιου Μπράνσγουικ που βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού.

Η Τζένιφερ Ράσελ, υπεύθυνη υγειονομική αξιωματούχος στην αναφερόμενη επαρχία, δήλωσε ότι η χρήση του εμβολίου της AstraZeneca θα συνεχιστεί. Η καναδική επαρχία της Αλμπέρτα ανέφερε ένα θάνατο από θρόμβωση την Τρίτη, ενώ η επαρχία του Κεμπέκ είχε ανακοινώσει έναν παρόμοιο θάνατο στις 27 Απριλίου.

«Θα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων. Ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν μικροί, σε σύγκριση με τους κινδύνους, τις επιπλοκές και τις πιθανές συνέπειες από την COVID-19», δήλωσε η Ράσελ.

