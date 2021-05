Κόσμος

Ερντογάν - Βαρθολομαίος σε δείπνο Ιφτάρ (εικόνες)

Ο Ερντογάν παρέθεσε προς όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες το δείπνο Ιφτάρ. Τετ α Τετ του Βαρθμολομαίου με τον Ιμπραήμ Καλίν.

O Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μετέβη χθες στην Άγκυρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας, για το Ραμάζάνι και την εορτή της Λύσης της Νηστείας που ακολουθεί.

Ο κ. Ερντογάν παρέθεσε προς όλους το δείπνο Ιφτάρ, το οποίο προσφέρεται κατά την περίοδο του Ραμαζανιού μετά το τέλος της ημερήσιας νηστείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, εξέφρασε τις ευχές του προς τον Τούρκο πρόεδρο, και δι' αυτού προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας, για το Ραμαζάνι και για την εορτή της Λύσης της Νηστείας που ακολουθεί.

Μάλιστα, Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ευχήθηκε ο Πανάγαθος και Ελεήμων Θεός να προστατεύει κάθε άνθρωπο, ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο της πανδημίας, και να ενισχύει τις προσπάθειες των αρμοδίων Κρατικών και τοπικών αρχών, αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών, για την αντιμετώπισή της και την στήριξη των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.

Ευχαρίστησε δε τον Ταγίπ Ερντογάν για τις θερμές ευχές του προς τους Χριστιανούς της Τουρκίας, με αφορμή την εορτή του Πάσχα.

Προ του δείπνου, ο Παναγιώτατος και ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος είχαν ιδιαίτερη συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον στενό συνεργάτη και σύμβουλο του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν.

Φωτογραφίες : tccb.gov.tr

