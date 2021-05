Πολιτική

Κουτσούμπας: Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Συντάγματος, για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

«Μετά από μία δεκαετία συνεχών αντεργατικών μέτρων από τις κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να φέρει συντριπτικό πλήγμα σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ ενωμένοι, γιατί αγωνιζόμαστε να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αρνούμαστε την 10ωρη δουλειά. Γιατί δεν πρέπει να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα του Χατζηδάκη. Γιατί υπερασπιζόμαστε τη συνδικαλιστική δράση και ελευθερία όλων των εργαζομένων», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Συντάγματος, για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Με χειροκροτήματα υποδέχτηκε η απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, τους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη εν μέσω πανδημίας για την προστασία της υγείας.

Διατρανώνεται το αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ συμμετέχουν εργατικά κέντρα και συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό, από όλους τους κλάδους.

