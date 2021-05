Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Κικίλιας: Ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια σε νεότερες ηλικίες

Οι εκτιμήσεις του υπουργού Υγείας για τον εμβολιασμό των πολιτών μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια. Μέχρι πότε θα φοράμε μάσκα.

Έως το τέλος Μαΐου θα έχει εμβολιαστεί το 70% των πολιτών άνω των 60 ετών στη χώρα μας, εκτίμησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί στον Σκάι. Πρόσθεσε, επίσης, ότι από το τέλος του μήνα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια σε νεότερες ηλικίες.

«Χθες έγιναν 111.000 εμβολιασμοί και εκτιμούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει επιτευχθεί ανοσία αν οι παραδόσεις των εμβολίων συνεχιστούν κανονικά, κάτι που σημαίνει ότι το 60% με 70% θα μπορεί να εμβολιαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με το ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών και των εφήβων, τόνισε ότι ήδη ο ΕΜΑ εξετάζει τα στοιχεία για τη χορήγηση εμβολίων κατά του κορονοϊού σε παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών.

Ο κ.Κικίλιας προέβλεψε ότι «θα φοράμε μάσκα ακόμη για αρκετό καιρό ιδίως στους εσωτερικούς χώρους» αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «η κατάσταση βελτιώνεται και σταδιακά επιστρέφουμε σε μία μερική κανονικότητα». Ο Μάιος θα είναι ένας ενδεικτικός μήνας για τη μείωση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων επισήμανε. «Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Ελλάδα αλλά με προσοχή», συμπλήρωσε. Τόνισε, ακόμα, ότι τα self test δεν θα σταματήσουν και θα συνεχίσουν να γίνονται, καθώς -όπως είπε- είναι ένα σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο της πανδημίας.

Ερωτηθείς για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού μεταξύ των υγειονομικών, είπε ότι θα ήθελε να είναι καλύτερα τα νούμερα όσον αφορά τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων και αποκάλυψε ότι οι γιατροί σε ένα ποσοστό 75% έχουν εμβολιαστεί. Μάλιστα, σημείωσε ότι σε άλλο χρόνο θα εξεταστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλο το υγειονομικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία.



Όσον αφορά τον τουρισμό είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση διασποράς του ιού στα νησιά.

Μιλώντας για τις αποφάσεις των επιτροπών και αν γίνονται παρεμβάσεις στο έργο τους, είπε ότι «κανείς από αυτούς τους επιστήμονες δεν μπορεί να πιεστεί -κάποιοι ανήκουν και σε άλλους πολιτικούς χώρους και καλά κάνουν - και αρκετοί με δηλώσεις τους έχουν απορρίψει αυτό τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν παρεμβάσεις στο έργο τους».

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι γενικότερα «υπάρχει πανσπερμία δηλώσεων, ιδίως από αναρμόδιους που δεν βοήθησε» και κατέληξε λέγοντας: «Ένας υπουργός υγείας πρέπει να κάνει δηλώσεις, όταν έχει κάτι να πει».

