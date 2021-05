Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα χρόνια πολλά στον Άρτσι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κίνηση καλής θελήσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση βασιλική προχώρησε η μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χρόνια πολλά στο δισέγγονό της Άρτσι ευχήθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ μέσω ανάρτησής της στο Twitter.

Η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ανήρτησε τη φωτογραφία από την πρώτη δημόσια εμφάνιση του γιου του Χάρι και της Μέγκαν κι έγραψε:

«Ευχόμαστε στον Άρτσι Μαουαντμπάτεν Γουίνσδορ χαρούμενα δεύτερα γενέθλια».

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. ??



?? Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Ο Άρτσι δε φέρει βασιλικό τίτλο, ενώ στην πολυσυζητημένη συνέντευξη της Μέγκαν και του Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η μητέρα του είχε αναφερθεί στις συζητήσεις που είχαν γίνει στο παλάτι για το βασιλικό του τίτλο.

Οι γονείς, Χάρι και Μέγκαν, δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια ανάρτηση για τα δεύτερα γενέθλια του παιδιού, όπως συνηθίζεται στις γιορτές και τις επετείους να συμβαίνει από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους με παιδιά σε βρεφονηπιακούς

Η γυναίκα που γέννησε 9δυμα! (εικόνες)

Εμβολιασμός – Κικίλιας: Ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια σε νεότερες ηλικίες